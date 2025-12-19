Dijete bacilo petardu, roditeljima 660 eura kazne, a morat će i u centar za socijalni rad

Jučer oko 17 sati u Benkovcu policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac zatekli su maloljetnika u posjedu dva pirotehnička sredstva iz kategorije P1 te jedne petarde kategorije F2, a potom oko 18.45 sati zatekli su i dijete koje je uporabilo pirotehničko sredstvo kategorije P1.



- Uz prisutnost roditelja, maloljetniku su oduzeta pirotehnička sredstva. Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, protiv maloljetnika od kojeg su oduzeta pirotehnička sredstva kao i roditelja djeteta koje je uporabilo pirotehničko sredstvo, policija pokreće prekršajne postupke te će dostaviti obavijesti nadležnom Zavodu za socijalni rad.

U Zadru je pak jučer oko 18.30 sati u Vukovarskoj ulici policijski službenici Postaje prometne policije Zadar su nakon ispaljenog pirotehničkog sredstva, u blizini zatekli 18-godišnjaka od kojeg je oduzeto 96 komada pirotehničkih sredstava koje spadaju u kategoriju F2.



Nakon prekršajne obrade, uz novčanu kaznu od 660,00 eura 18-godišnjaku je izdan prekršajni nalog zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja - istakli su iz PU Zadarske.

Djeci do 14 godina zabranjena je inače uporaba svih pirotehničkih sredstava! Roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 390,00 eura.

Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripada kategoriji niskog rizika i zanemarive buke. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

Novčanom kaznom od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit će se fizička osoba koja:

koristi pirotehniku kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina

koristi pirotehniku kategorije F2 i F3 izvan dopuštenog razdoblja (od 2. siječnja do 26. prosinca)

nabavlja, posjeduje ili koristi petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe

- Napominjemo da su petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe zabranjeni od 2021. godine - istakli su iz zadarske policije te naglasili pravila prodaje pirotehnike. Građanima je dopuštena kupnja isključivo dozvoljene pirotehnike, i to u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, isključivo u specijaliziranim prodavaonicama. Prodaja i kupnja pirotehničkih sredstava putem interneta strogo je zabranjena - zaključili su iz policije.