Povratak otpisanog: Josipovića zovu u SDP, nema pakta s GLAS-om?

Pripajanje Naprijed Hrvatska, stranke bivšeg predsjednika države Ive Josipovića stranci GLAS ipak nije gotova stvar kako se činilo prije tjedan dana.

Naime, iako su ti pregovori došli gotovo do finiša, kako trenutačno stvari stoje, nije isključeno da od tog pripajanja na kraju ne bude ništa s obzirom na to da bi Josipoviću uskoro mogla stići još jedan ponuda.

Ako već nije. I to od njegove bivše stranke.

Ponuda konačno na stolu

Naime, dio ljudi iz vrha stranke drži da bi SDP trebao učiniti sve da Ivu Josipovića, zajedno s kompletnom Naprijed Hrvatska vrate, odnosno dovedu u SDP.

Smatraju kako nema nikakvog smisla da čovjek koji je dugo godina bio u SDP-u, koji je kao kandidat SDP-a osvojio i predsjednički mandat i koji je istinski socijaldemokrat ode pod okrilje liberala.

– Nije isključeno da će se sjesti s Ivom Josipovićem i pokušati nešto dogovoriti. Moramo se početi okupljati, previše je ljudi otišlo – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

Da slično razmišlja i šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, jasno je iz njegove nedavne objave na Facebooku u kojoj je nakon najave da se stranka Naprijed Hrvatska gasi, odnosno spaja s GLAS-om, pozvao sve njezine članove da se pridruže upravo SDP-u Zagreb.

– Politika nije puko spajanje stranaka i matematika kako bi stranke imale kojeg člana više. Vjerujem da su se svi članovi stranaka ljevice već prije mogli učlaniti u liberale da su to htjeli – objavio je Maras.

Marasa, kao šefa SDP-a tu sigurno više od Ive Josipovića zanima Renato Petek, zastupnik u Zagrebačkoj skupštini koji je taj mandat dobio kao kandidat Naprijed Hrvatska na SDP-ovoj listi, a kojega bi Maras rado u svom timu jer ga smatra kvalitetnim zastupnikom. Petek je u Skupštinu ušao kao zamjena za SDP-ova Tihomira Barišića, inače vjenčanog kuma šefa SDP-a Davora Bernardića što je dokaz kako su stranka Ive Josipovića i SDP u mandatu Davora Bernardića lijepo surađivale sve do nedavno. Ivo Josipović u ime Naprijed Hrvatska potpisao je i SDP-ovu Deklaraciju o dobrom društvu, a on sam je za svoju bivšu stranku radio i na nekim zakonima. Pa je malo nejasno zašto je došlo do ideje da se Naprijed Hrvatska spaja s GLAS-om. Više je teorija. Neki drže da je ta informacija plasirana kako bi konačno na stol pred Josipovića SDP stavio svoju ponudu, a ima i onih koji drže da je to dio plana da se Ivu Josipovića ponovno ponudi kao predsjedničkog kandidata.

Nije demantirao kandidaturu

U ovom trenutku SDP svog kandidata za Pantovčak nema. Zorana Milanovića pola stranke će podržati, pola neće, a Tonino Picula koncentriran je na EU parlament.

Predrag Matić za sada je jedini koji je stranci izrazio svoju ambiciju. Tako da ni priču o Ivi Josipoviću kao ponovnom kandidatu ne treba do kraja odbaciti. Iako se čini malo izglednom.

Ono što je sigurno jest to da bivši predsjednik nikada nije demantirao da će se kandidirati, već je tu opciju uvijek ostavljao otvorenom u slučaju da mu se karte doista tako i poslože.

Pripajanje SDP-u mogao bi biti prvi korak prema takvom scenariju iako bi on za SDP, kao stranku, mogao biti koban kao i da kandidat bude Zoran Milanović.

– Ako se zbog toga Ivo Josipović vrati u SDP, mora biti svjestan da je to poprilično nerealno. Kao što je nerealno da bude kandidat za predsjednika Amsterdamske koalicije – kaže jedan saborski zastupnik SDP-a.

