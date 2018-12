Odlaze još dva SDP-ovca, Bandić zatražio veće prostorije u Saboru

Nastavi li se osipanje saborskih zastupnika SDP-a uhodanim tempom pitanje je hoće li do idućih parlamentarnih izbora moći imati i Klub. Šalu na stranu, ali odlasci iz Partije sada su se već toliko uhodali da SDP gotovo svaki mjesec gubi saborske zastupnike. Točnije, od početka mandata do danas izgubio je čak osmero saborskih zastupnika te je sa 38 osvojenih mandata koliko je osvojio na listi Narodne koalicije na izborima 2016. godine spao na samo 30.

SDP kao usputna stanica

Zadnja koja je napustila brod koji tone je riječka zastupnica Ana Komparić Devčić koja je za Novi list potvrdila da i ona ide stopama bivših kolega iz stranke, Zdravka Ronka i Milanke Opačić, odnosno da i ona ulazi u Klub zastupnika Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika koji i iz bolesničke postelje magnetski privlači „očajne“ i u Davora Bernardića na mjestu šefa stranke razočarane SDP-ovce i SDP-ovke.

– Kao i neki prije nje koji su napustili SDP i otišli u Klub Milana Bandića pokazala je da joj je SDP bio samo usputna stanica koja joj je osiguravala zastupnički mandat i pristojan život. Sada svi oni to traže na drugom mjestu. Bandić im to očito osigurava. Naravno, odgovornost je na njima, ali i na onome tko ih je nezasluženo stavljao visoko na listi, i nju, i Milanku, i Habeka, i Sauchu jer oni to nisu zaslužili ni svojim radom ni borbom za socijaldemokraciju – poručio je danas član vodstva SDP-a Ivo Jelušić.

Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda SDP-ova premijera Zorana Milanovića, i Mario Habek nakon odlaska iz SDP-a ušli su u Klub HNS-a, Tomislav Žagar u Klub Mosta, Bojan Glavašević u nezavisne, a Mirando Mrsić, inače jedini izbačen iz SDP-a od spomenute osmorke, jedini je osnovao i vlastitu stranku, Demokrate. Samo po sebi nameće se pitanje tko je idući tko će otići iz SDP-a ili u nezavisne ili, što je vjerojatnije, u Klub Milana Bandića.

Već danima se u saborskim kuloarima šuška da je Milan Bandić zatražio veću prostoriju u Saboru jer mu navodno dolazi još troje zastupnika u Klub pa bi narastao na nevjerojatnih 14 zastupnika. Bilo je to prije prelaska Ane Komparić Devčić, što bi značilo da Bandić u Klubu očekuje još dvoje zastupnika. Očekivano, opet SDP-ovaca. Počelo se špekulirati i s imenima pa su tako spominjani i Marta Luc Polanc pa čak i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac. Međutim, oboje su nam to demantirali pa će javnost na točna imena novih prebjega morati pričekati. Ali vjerojatno ne predugo. Nije tajna da je u SDP-u zavladala potpuna apatija na svim razinama, ne samo u Saboru. U Klubu se sjednice gotovo više i ne održavaju, odnosno na njima, kažu izvori, bude samo nekoliko zastupnika koji funkcioniraju u atmosferi potpune bezidejnosti i bezvoljnosti.

Slobodni smo strijelci

– Više ne sličimo na stranku, više smo kao slobodni strijelci, svatko radi što mu padne na pamet i donosi odluke sam. Iskreno, ne vjerujem da je oporavak uopće moguć – kaže jedan saborski zastupnik SDP-a.

Ništa bolje nije ni u predsjedništvu stranke. Bernardića više ne podržava ni jedan potpredsjednik stranke, a gotovo polovica ostalih članova vodstva u lice mu je kazala da njihovu podršku nema i da bi bilo najbolje da se povuče s mjesta šefa stranke. Na današnjoj sjednici Glavnog odbora nisu se pojavili ni Zlatko Komadina ni Rajko Ostojić kako bi mu javno poručili da je ostao sam. Štoviše, od svih članova vodstva stranke na sjednicu Glavnog odbora došli su, kažu naši izvori, samo Domagoj Hajduković i Franko Vidović, a Arsen Bauk i Ivo Jelušić samo su se nakratko pojavili i otišli. No sve to Bernardiću nije bitno jer očito još ima većinu u Glavnom odboru, a jedino ga to tijelo može srušiti s čela stranke. Danas je na sjednici Glavnog odbora ponovno imao kvorum, a osvrnuo se na stranačke prebjege.

– Izdajnici i prebjezi iz svih stranaka samo su nevještim spinom pokušali prevariti građane, a zapravo su samo potvrdili da im do SDP-a i socijaldemokracije nikada i nije bilo stalo – kazao je danas Bernardić.

Pogledajte video kaosa u Saboru: