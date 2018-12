Bernardić angažirao Slovence, oni tvrde da je SDP drugi

Rezultate vodećih anketnih agencija u Hrvatskoj SDP i dalje uporno ignorira. U vodstvu te stranke tvrde kako ankete koje SDP ruše iz mjeseca u mjesec, a od ovog mjeseca svrstavaju ga tek na treće mjesto po popularnosti, iza Živog zida, ne odražavaju stvarno stanje. A da bi provjerili kako stvari doista stoje, SDP-ovci su odlučili angažirati agenciju iz inozemstva, točnije Ninamediu iz Ljubljane.

Ta je agencija između 13. i 17. prosinca provela telefonsko ispitivanje na uzorku od 959 hrvatskih birača, a rezultati su pokazali da Živi zid ne samo da nije prestigao SDP, nego ima upola manji rejting. Da su sada parlamentarni izbori, najviše glasova i po toj bi anketi dobio HDZ, no znatno manje nego što mu prognoziraju agencije u Hrvatskoj – 23,4 posto (po Crobarometru 28,9 posto). Slijedi SDP sa 17,1 posto (14,8 po Crobarometru), a Živi zid je, po slovenskoj agenciji, tek na trećemu mjestu s 8,3 posto. Puno manje nego po hrvatskim rejting-agencijama nosi i Most, koji dobiva samo 4,8 posto, a jedina stranka koja još prelazi izborni prag su Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića. Vladajući HNS, recimo, ima samo 0,7 posto potpore.

Agencija navodi i da je među onima koji bi glasali za SDP najviše žena starijih od 50, onih s višom školom ili fakultetom, umirovljenika, birača iz gradskih sredina, odnosno gradova od 10 do 80 tisuća stanovnika. Socijaldemokratima su, tvrde, skloni i birači iz Like i Banovine, Hrvatskog primorja i Istre.

U SDP-u vjeruju da su ti rezultati bliže istini od onih koje redovito provode renomirane hrvatske agencije, i to svaki mjesec u posljednjih 10 godina. Iz nekog razloga uvjereni su da domaće agencije čine sve kako bi umjetno gurnule Živi zid ispred SDP-a, a ovaj put je, vjeruju, to učinjeno kako bi se utjecalo na članove Glavnog odbora SDP-a koji se trebao sastati 22. prosinca, no sjednica je pomaknuta.

Rezultate ankete po narudžbi SDP-a vrh stranke predočit će članovima Predsjedništva na idućoj sjednici, čuje se u stranci. Bernardićeva stranka već dulje vrijeme negira vjerodostojnost renomiranih domaćih agencija, a predsjednik sranke pritom se pozvao i na rezultate agencije 2x1, na koju se svojedobno pozivao i Tomislav Karamarko, no njezine su se prognoze pokazale promašenima.

