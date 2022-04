NYT: Potvrđena autentičnost snimke na kojoj ukrajinski vojnici ubijaju ruske zarobljenike

The New York Times je potvrdio autentičnost snimke koja se voih dana proširila društvenim mrežama, a koja pokazuje skupinu ukrajinskih vojnika kako ubija zarobljene pripadnike ruske vojske.

- Gledaj, još je živ - rekao je jedan ukrajinski vojnik.

- Još uvijek je živ. Snimi ove okupatore. Gledaj, još je živ. Jedva diše - govori ukrajinski vojnik.

A video posted online on Monday and verified by The Times appears to show Ukrainian soldiers killing captured Russian troops outside a village west of Kyiv on or around March 30, as the Russians were withdrawing. I'll thread some findings here: https://t.co/vZvVxMhvgP pic.twitter.com/aH94d2CLFw