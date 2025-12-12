VIDEO Objavljena snimka iz srca okupiranog Krima: Ukrajinski dron pogodio ruski zrakoplov

Ukrajinska jedinica GUR „PRYMARY“ objavila je video svoga djelovanja na okupiranom Krimu tijekom 10. i 11. prosinca kada je FPV dronom pogoden ruski transportni zrakoplov An-26 koji se spremao za polijetanje. Dron je, navode Ukrajinci, pogodio lijevi motor. Ruski lokalni izvori javljaju da je u napadu bilo i žrtava među posadom zrakoplova. U videu su vidljivi i napadi na dva radarska sustava: 55Zh6M „Nebo-M“ i kamuflirani 64N6E povezani s S-300/S-400 sustavom.

Da je zrakoplov pogođen potvrdio je i poznati ruski bloger Fighterbomber, koji je kritizirao korištenje ovakvih zrakoplova u zračnim lukama koje se nalaze unutar dometa FPV drona neprijatelja, protiv kojih danas nema zaštite na zračnim lukama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Zašto nastavljati s letovima ako je proglašena zračna uzbuna? U čemu je bila tolika važnost leta tijekom napada? Zašto posade tijekom napada drona nalaze se u zrakoplovima, a ne u skloništima? Rezultat roga je predvidljiv i zakonit." - napisao je na svom telegram kanalu.

Antonov An-26 (NATO naziv: Curl) je sovjetski dvomotorni transportni zrakoplov izrađen na osnovu Antonova An-24 s naglaskom na njegovu vojnu upotrebu. Prvi put viđen 1969., za razliku od svog prethodnika ima redizajniran stražnji dio trupa s velikom utovarnom rampom koja omogućuje izbacivanje tereta tijekom leta te teretni prostor koji je pod pritiskom. Do kraja proizvodnje 1985. napravljen je 1401 zrakoplov te se i danas nalaze u sastavu ratnih zrakoplovstava mnogih zemalja. Posadu čine pet osoba, a može prevoziti i do 40 putnika.