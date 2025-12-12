Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POGOĐEN PRIJE POLETANJA

VIDEO Objavljena snimka iz srca okupiranog Krima: Ukrajinski dron pogodio ruski zrakoplov

telegram GUR
Autor
Danijel Prerad
12.12.2025.
u 17:00

Antonov An-26 (NATO naziv: Curl) je sovjetski dvomotorni transportni zrakoplov izrađen na osnovu Antonova An-24 s naglaskom na njegovu vojnu upotrebu.

Ukrajinska jedinica GUR „PRYMARY“ objavila je video svoga djelovanja na okupiranom Krimu tijekom 10. i 11. prosinca kada je FPV dronom pogoden ruski transportni zrakoplov An-26 koji se spremao za polijetanje. Dron je, navode Ukrajinci,  pogodio lijevi motor.  Ruski lokalni izvori javljaju da je u napadu bilo i žrtava među posadom zrakoplova. U videu su vidljivi i napadi na dva radarska sustava: 55Zh6M „Nebo-M“ i kamuflirani 64N6E povezani s S-300/S-400 sustavom.

Da je zrakoplov pogođen potvrdio je i poznati ruski bloger Fighterbomber, koji je kritizirao korištenje ovakvih zrakoplova u zračnim lukama koje se nalaze unutar dometa FPV drona neprijatelja, protiv kojih danas nema zaštite na zračnim lukama.

"Zašto nastavljati s letovima  ako je proglašena zračna uzbuna? U čemu je bila tolika važnost leta  tijekom napada? Zašto posade tijekom napada drona nalaze se u zrakoplovima, a ne u skloništima? Rezultat roga je predvidljiv i zakonit." - napisao je na svom telegram kanalu.

Antonov An-26 (NATO naziv: Curl) je sovjetski dvomotorni transportni zrakoplov izrađen na osnovu Antonova An-24 s naglaskom na njegovu vojnu upotrebu. Prvi put viđen 1969., za razliku od svog prethodnika ima redizajniran stražnji dio trupa s velikom utovarnom rampom koja omogućuje izbacivanje tereta tijekom leta te teretni prostor koji je pod pritiskom.  Do kraja proizvodnje 1985. napravljen je 1401 zrakoplov te se i danas nalaze u sastavu ratnih zrakoplovstava mnogih zemalja. Posadu čine pet osoba, a može prevoziti i do 40 putnika.
Zastrašujuća poruka vojne sile: 'Sjena rata kuca na europska vrata...'
Ključne riječi
dronovi zrakoplov Rusija Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
18:34 12.12.2025.

kakva je sad ovo krntija?

NI
nitkoinista
18:01 12.12.2025.

rokaj okupatorske horde!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!