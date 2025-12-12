Naši Portali
NAJAVIO NOVE UDARE

Trump zaprijetio kopnenim udarima na Venezuelu: 'Riješit ćemo to i na kopnu, vrlo brzo krećemo s time'

Morgan Dessales / Bestimage, Ho New/US Navy/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
12.12.2025.
u 13:46

"Loše su se odnosili prema nama, pa pretpostavljam da se ni mi sada ne odnosimo baš dobro prema njima," rekao je Trump, ponovivši svoju dugo prisutnu tvrdnju da venezuelanski režim tolerira, pa čak i potiče kriminalne mreže

Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Venezueli, najavivši da će Sjedinjene Države uskoro proširiti operacije protiv krijumčarskih ruta koje povezuju tu zemlju s američkim tržištem droge. Govoreći novinarima u Bijeloj kući, američki je predsjednik istaknuo kako je Washington posljednjih godina znatno suzio prostor za operiranje kartelima na moru, no da će se sada fokus prebaciti i na kopnene pravce.

"Loše su se odnosili prema nama, pa pretpostavljam da se ni mi sada ne odnosimo baš dobro prema njima," rekao je Trump, ponovivši svoju dugo prisutnu tvrdnju da venezuelanski režim tolerira, pa čak i potiče kriminalne mreže. Prema njegovim riječima, američke pomorske operacije donijele su opipljive rezultate. Trump tvrdi da je krijumčarenje morem smanjeno za čak 92 posto, ali da i dalje postoji nejasnoća oko preostalog prometa. "Nitko ne može shvatiti tko je odgovornih osam posto, jer nemam pojma," dodao je, ostavljajući otvorenim pitanje tko još koristi preostale kanale i pod čijom zaštitom.

SAD već godinama optužuje visoke dužnosnike u Caracasu za povezanost s međunarodnim narkokartelima, a američka administracija Madurov režim smatra ključnim čvorištem za tranzit kokaina iz Južne Amerike. Trump je zato poručio da će se nakon pomorskih, sada intenzivirati i kopnene operacije. "Tko god se sada upušta u to (tranzit droge), ne prolazi dobro. A riješit ćemo to i na kopnu. Vrlo brzo krećemo i s time", rekao je.

Trumpova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Washingtona i Caracasa, te predstavlja još jedan pritisak na venezuelansku vladu, koju SAD optužuje za sustavno kršenje demokratskih sloboda i sudjelovanje u međunarodnom kriminalu.

