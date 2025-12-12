Naši Portali
NOVA SURADNJA

Elon Musk udružio se sa Salvadorom: Grok chatbot ulazi u sve državne škole

Rivian first Autonomy and AI Day showcasing developments in self-driving technology, in Palo Alto
CARLOS BARRIA/REUTERS
Autor
Vedran Balen
12.12.2025.
u 14:22

Predsjednik Nayib Bukele povjerio izradu „AI kurikuluma” chatbotu koji se prozivao ‘MechaHitlerom’

Elon Musk surađuje s vladom Salvadora na uvođenju svoje AI platforme Grok u javni obrazovni sustav te zemlje. Prema objavi tvrtke xAI, plan je da više od milijun učenika i oko 5.000 državnih škola tijekom sljedeće dvije godine dobije pristup „AI-podržanom obrazovnom programu”, piše Guardian.

No Grok je dosad izazivao pozornost iz posve drugih razloga. Chatbot je prošle godine u više navrata iznosio antisemitske stavove, promovirao krajnje desne teorije zavjere, tvrdio da je Donald Trump dobio izbore 2020. te se čak predstavljao nadimkom „MechaHitler”.

Unatoč tome, predsjednik Nayib Bukele sada mu povjerava izradu nastavnih sadržaja u salvadorskim učionicama. Bukele se godinama predstavlja kao tehnološki vizionar – njegova je zemlja prva na svijetu proglasila bitcoin službenim sredstvom plaćanja, a sam predsjednik među prvim je čelnicima Srednje Amerike koji je aktivno koristio Twitter, danas X. Istodobno je poznat po autoritarnom stilu vladanja, masovnim pritvaranjima i suradnji s administracijom Donalda Trumpa na deportacijskim politikama.

- Salvador ne čeka budućnost – mi je gradimo. Uvjeren sam da ova suradnja može donijeti nešto iznimno, i to ne samo za naš narod - poručio je Bukele povodom partnerstva s xAI-jem.

Musk je na X-u oduševljeno promovirao suradnju, među objavama o „bijelom genocidu” i kritikama izbjeglica zbog navodnog porasta kriminala. Pohvalno je reagirao i na komentar Katie Miller, supruge Trumpova savjetnika Stephena Millera, koja je napisala da ovakva inicijativa „otključava ne-woke alate za obrazovanje djece”.

xAI nije prva tvrtka koja uvodi chatbotove u škole. OpenAI je u veljači pokrenuo partnerstvo s Estonijom, omogućivši personalizirani ChatGPT za sve učenike i nastavnike u srednjim školama. U ruralnoj Kolumbiji učenici od 2023. koriste AI chatbotove Mete, no učitelji su već sljedeće godine počeli kriviti tehnologiju za pad ocjena i sve više neuspjeha na ispitima.

Ključne riječi
kontroverze obrazovanje xAI salvador Grok

