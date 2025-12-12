Naši Portali
U ZNAK PROSVJEDA

Pobjednik Eurosonga Nemo vraća trofej zbog izraelskog sudjelovanja na natjecanju

Švicarska pobjednik Eurosonga
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
12.12.2025.
u 14:07

Švicarac je u povijest ušao i kao prvi nebinarni glazbenik koji je osvojio Eurosong

Švicarski pjevač Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., odlučio je vratiti trofej u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela na tom glazbenom natjecanju. Dvadesetšestogodišnji glazbenik poručio je da postoji „jasan sukob“ između prisutnosti Izraela i ideala „jedinstva, uključivosti i dostojanstva“ koje Eurosong, kako kaže, promiče.

Napetosti oko izraelskog sudjelovanja rastu zbog rata u Pojasu Gaze te sumnji u neregularnosti glasanja tijekom ovogodišnjeg izdanja. Pet zemalja – Island, Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska – najavile su bojkot sljedećeg Eurosonga jer je Izraelu omogućeno natjecanje, piše BBC.

Izrael je svoju odluku o ostanku opisao kao „pobjedu“ nad kritičarima. Nemo je u povijest ušao i kao prvi nebinarni izvođač koji je osvojio Eurosong, i to pjesmom „The Code“, u kojoj opisuje put prema spoznaji vlastitog rodnog identiteta

