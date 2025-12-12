Naši Portali
STIGAO NA BOJIŠTE

VIDEO Zelenski se javio iz grada za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'I ne znaju da su okruženi'

Ukraine's President Zelenskiy appears in the frontline town of Kupiansk
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
1/5
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
12.12.2025.
u 16:25

Projekt Deep State, koji prati situaciju na bojištu, prikazuje najmanje tri sela sjeverno i zapadno od Kupjanska kao područje pod ukrajinskom kontrolom

Ukrajinske snage objavile su da su preuzele dijelove sjeveroistočnog grada Kupjanska te da su ondje okružile ruske postrojbe, dok je predsjednik Volodimir Zelenski osobno posjetio područje i pohvalio napredovanje, poručivši da ono jača diplomatsku poziciju Ukrajine. Moskva u međuvremenu tvrdi suprotno, da napreduje na svim bojištima te da je zauzela Kupjansk i strateški važan grad Pokrovsk na istoku zemlje. Kijev to odlučno negira i ističe da se borbe i dalje nastavljaju.

U videosnimci objavljenoj 12. prosinca na društvenim mrežama Zelenski u pancirnoj jakni stoji ispred ulaznog znaka grada Kupjanska. „Danas je iznimno važno ostvariti rezultate na bojišnici kako bi Ukrajina mogla ostvariti rezultate u diplomaciji“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Ukrajinski Korpus Khartiia Nacionalne garde objavio je da je oslobodio nekoliko sjevernih kvartova Kupjanska. Prema njihovim navodima, ruske opskrbne rute su presječene, a nekoliko stotina ruskih vojnika našlo se u okruženju. Reuters ove tvrdnje zasad nije mogao neovisno potvrditi. „Danas možemo reći da su Rusi u gradu potpuno odsječeni. Dugo nisu shvaćali što se događa, ali sada znaju da su okruženi“, izjavio je zapovjednik korpusa pukovnik Ihor Oboljenjski za Ukrainsku Pravdu.

Projekt Deep State, koji prati situaciju na bojištu, prikazuje najmanje tri sela sjeverno i zapadno od Kupjanska kao područje pod ukrajinskom kontrolom. Sjeverni dijelovi samog grada također su označeni kao oslobođeni, a karta sugerira da su se ruske postrojbe povukle u središte grada, gdje su sada u poluokruženju. Vojni analitičari napominju da je u studenome tempo ruskog napredovanja bio najveći ove godine, jer su zauzeli niz manjih sela duž bojišnice. Rusija je 11. prosinca objavila da je zauzela istočni grad Siversk, no Kijev tvrdi da je grad i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

vojnici Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski

SE
Serengeti
16:35 12.12.2025.

Ako su ukrajinske snage objavile da su preuzele dijelove sjeveroistočnog grada Kupjanska i osvojile druge dijelove grada znači da su ti dijelovi grada bili u ruskim rukama. Dakle, sam Zelenski priznaje da je Kupjanks bio osvojen od strane Rusa. 🤣😂

Avatar Kockasti
Kockasti
16:30 12.12.2025.

Ocajnik. Kad god se uslikao pored znaka, taj grad je netom izgubljen. Do sada desetak primjera. I dalje vodi PR rat umjesto da spasava bojovnike u Dimitrovu koji jesu u stvarnom okruzenju.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
16:41 12.12.2025.

"Ni ne znaju da du okruženi..." Ha, ha, ha, ha, istinoljubac govori o okruživanju? Pa da vidimo što je istinoljubac govorio o Bahmutu: "Ukrajina drži još par ulica u Bahmutu, traju borbe. "Imamo još puno iznenađenja" (Index Vijesti, 11:32, 10. svibnja 2023.) Ukrajinci: Potjerali smo rusku brigadu iz Bahmuta. Uništili smo ih (Hina, 15:05, 10. svibnja 2023.) Ukrajinci napreduju oko Bahmuta, izveli niz protunapada. "Preokrenuli smo tok bitke" (Index Vijesti, 19:16, 15. svibnja 2023.) Ukrajinski general u Bahmutu: Vagnerovci su ušli u grad kao štakori u mišolovku (Index Vijesti, 11:26, 16. svibnja 2023.) Ukrajina: Napredujemo kod Bahmuta, Rusi ne mogu vratiti izgubljene položaje (Hina, Zadnja nadopuna: 08:49, 20. svibnja 2023.) Ukrajinski general: Kontroliramo mali dio Bahmuta, ali to će kasnije biti dovoljno (Index Vijesti, 15:11, 21. svibnja 2023) Ukrajina: Rusi su upali u zamku u Bahmutu (Hina, 08:00, 11. srpnja 2023.)"

