VIDEO Zelenski se javio iz grada za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'I ne znaju da su okruženi'

Ukrajinske snage objavile su da su preuzele dijelove sjeveroistočnog grada Kupjanska te da su ondje okružile ruske postrojbe, dok je predsjednik Volodimir Zelenski osobno posjetio područje i pohvalio napredovanje, poručivši da ono jača diplomatsku poziciju Ukrajine. Moskva u međuvremenu tvrdi suprotno, da napreduje na svim bojištima te da je zauzela Kupjansk i strateški važan grad Pokrovsk na istoku zemlje. Kijev to odlučno negira i ističe da se borbe i dalje nastavljaju.

U videosnimci objavljenoj 12. prosinca na društvenim mrežama Zelenski u pancirnoj jakni stoji ispred ulaznog znaka grada Kupjanska. „Danas je iznimno važno ostvariti rezultate na bojišnici kako bi Ukrajina mogla ostvariti rezultate u diplomaciji“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Den 20 november meddelade den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov bunkergubben Putin att hela Kupjansk minsann var erövrat och tusentals ukrainare sas vara omringade. Den 12 december står Volodymyr Zelenskyj vid infarten till Kupjansk 1,2 km från omringade och avskurna… pic.twitter.com/zcJKRtdqwb — Fria Ukraina (@FriaUkraina) December 12, 2025

Ukrajinski Korpus Khartiia Nacionalne garde objavio je da je oslobodio nekoliko sjevernih kvartova Kupjanska. Prema njihovim navodima, ruske opskrbne rute su presječene, a nekoliko stotina ruskih vojnika našlo se u okruženju. Reuters ove tvrdnje zasad nije mogao neovisno potvrditi. „Danas možemo reći da su Rusi u gradu potpuno odsječeni. Dugo nisu shvaćali što se događa, ali sada znaju da su okruženi“, izjavio je zapovjednik korpusa pukovnik Ihor Oboljenjski za Ukrainsku Pravdu.

Projekt Deep State, koji prati situaciju na bojištu, prikazuje najmanje tri sela sjeverno i zapadno od Kupjanska kao područje pod ukrajinskom kontrolom. Sjeverni dijelovi samog grada također su označeni kao oslobođeni, a karta sugerira da su se ruske postrojbe povukle u središte grada, gdje su sada u poluokruženju. Vojni analitičari napominju da je u studenome tempo ruskog napredovanja bio najveći ove godine, jer su zauzeli niz manjih sela duž bojišnice. Rusija je 11. prosinca objavila da je zauzela istočni grad Siversk, no Kijev tvrdi da je grad i dalje pod ukrajinskom kontrolom.