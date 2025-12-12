Regrutira li Rusija Irance za rat u Ukrajini? Pojavili su se letci koji nude pozamašne bonuse i plaće

Letci koji muškarcima nude unosne ugovore ako se pridruže ruskom ratnom naporu u Ukrajini navodno su se pojavili u glavnom gradu Irana. Oni, kako piše Radio Free Europe, muškarcima od 18 do 45 godina nude bonus do 20.000 dolara i mjesečnu plaću od oko 2000 dolara. Rusko veleposlanstvo u Teheranu tvrdi kako su oglasi lažni, no tijekom gotovo četiri godine rata pojavio se niz izvještaja o tome kako Rusija regrutira tisuće stranaca za borbu u Ukrajini, uključujući iz Bliskog istoka, Srednje Azije i Kube.

Novinari RFE-a nazvali su WhatsApp broj naveden na letcima, a neidentificirana osoba koja je odgovorila rekla je da su letci dio "službene“ ruske kampanje regrutiranja, tvrdeći da je ona koordinirana s iranskim vlastima. Pritom, osoba nije pružila nikakve dokaze za te navode. Osim toga, kazala je da je ona "običan admin" i tvrdila da se nalazi u Moskvi.

Na letcima stoji da Ministarstvo obrane Rusije regrutira za različite uloge, uključujući vojnike, operatere dronova i vozače. Uz visoke plaće i bonuse, nude se let do Rusije, besplatan smještaj, medicinska skrb i neodređene provizije. Iako su usmjereni na muškarce, poslovi se nude i ženama s medicinskim obrazovanjem.

Osim WhatsApp broja, na letku je spomenut i Telegram kanal pokrenut 4. studenoga. On ima preko 2000 pretplatnika, a objavljuje na ruskom, engleskom, perzijskom i arapskom. U jednoj od poruka stoji kako rusko Ministarstvo obrane "otvara vrata stranim građanima spremnima potpisati ugovor i služiti s časti“. Druga objava, postavljena 7. prosinca, uključuje fotografiju dvojice muškaraca uz natpis: "Naši dečki iz Irana, dobrodošli u Rusiju.“

Rusko veleposlanstvo u Teheranu reklo je 9. prosinca da su letci krivotvoreni. "Ni veleposlanstvo ni bilo koja službena struktura ruske države nema veze s tim letkom“, stoji u priopćenju koje su prenijeli iranski mediji. John Hardie, zamjenik direktora Programa za Rusiju u Fondaciji za obranu demokracija, rekao je da, iako ne može govoriti o autentičnosti letaka, Rusija ima povijest regrutiranja stranaca iz širokog spektra zemalja za borbu u Ukrajini. Hardie je rekao da ruski regruteri ciljaju muškarce u siromašnijim zemljama.

Ukrajina tvrdi da je Moskva regrutirala najmanje 18.000 stranih boraca iz 128 zemalja. Primjerice, više od 11.000 osoba iz Sjeverne Koreje služi u ratu. Navodno su uključene iz osobe i iz Kube, Sirije, Jordana, Nepala, Indije, Kenije te zemalja Srednje Azije.