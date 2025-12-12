Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
VELEPOSLANSTVO KAŽE DA SU LAŽNI

Regrutira li Rusija Irance za rat u Ukrajini? Pojavili su se letci koji nude pozamašne bonuse i plaće

Early hours of ceasefire between Iran and Israel, in Teheran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
12.12.2025.
u 14:32

Na letcima stoji da Ministarstvo obrane Rusije regrutira za različite uloge, uključujući vojnike, operatere dronova i vozače

Letci koji muškarcima nude unosne ugovore ako se pridruže ruskom ratnom naporu u Ukrajini navodno su se pojavili u glavnom gradu Irana. Oni, kako piše Radio Free Europe, muškarcima od 18 do 45 godina nude bonus do 20.000 dolara i mjesečnu plaću od oko 2000 dolara. Rusko veleposlanstvo u Teheranu tvrdi kako su oglasi lažni, no tijekom gotovo četiri godine rata pojavio se niz izvještaja o tome kako Rusija regrutira tisuće stranaca za borbu u Ukrajini, uključujući iz Bliskog istoka, Srednje Azije i Kube.

Novinari RFE-a nazvali su WhatsApp broj naveden na letcima, a neidentificirana osoba koja je odgovorila rekla je da su letci dio "službene“ ruske kampanje regrutiranja, tvrdeći da je ona koordinirana s iranskim vlastima. Pritom, osoba nije pružila nikakve dokaze za te navode. Osim toga, kazala je da je ona "običan admin" i tvrdila da se nalazi u Moskvi. 

Na letcima stoji da Ministarstvo obrane Rusije regrutira za različite uloge, uključujući vojnike, operatere dronova i vozače. Uz visoke plaće i bonuse, nude se let do Rusije, besplatan smještaj, medicinska skrb i neodređene provizije. Iako su usmjereni na muškarce, poslovi se nude i ženama s medicinskim obrazovanjem.

Osim WhatsApp broja, na letku je spomenut i Telegram kanal pokrenut 4. studenoga. On ima preko 2000 pretplatnika, a objavljuje na ruskom, engleskom, perzijskom i arapskom. U jednoj od poruka stoji kako rusko Ministarstvo obrane "otvara vrata stranim građanima spremnima potpisati ugovor i služiti s časti“. Druga objava, postavljena 7. prosinca, uključuje fotografiju dvojice muškaraca uz natpis: "Naši dečki iz Irana, dobrodošli u Rusiju.“

Rusko veleposlanstvo u Teheranu reklo je 9. prosinca da su letci krivotvoreni. "Ni veleposlanstvo ni bilo koja službena struktura ruske države nema veze s tim letkom“, stoji u priopćenju koje su prenijeli iranski mediji. John Hardie, zamjenik direktora Programa za Rusiju u Fondaciji za obranu demokracija, rekao je da, iako ne može govoriti o autentičnosti letaka, Rusija ima povijest regrutiranja stranaca iz širokog spektra zemalja za borbu u Ukrajini. Hardie je rekao da ruski regruteri ciljaju muškarce u siromašnijim zemljama.

Ukrajina tvrdi da je Moskva regrutirala najmanje 18.000 stranih boraca iz 128 zemalja. Primjerice, više od 11.000 osoba iz Sjeverne Koreje služi u ratu. Navodno su uključene iz osobe i iz Kube, Sirije, Jordana, Nepala, Indije, Kenije te zemalja Srednje Azije.

Zastrašujuća poruka vojne sile: 'Sjena rata kuca na europska vrata...'
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!