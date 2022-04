Strava u gradu Borodjanka: 'Stotine ljudi ostalo zakopano pod ruševinama'. Rusi granatiraju Mariupolj, prijeti katastrofa

Danas je 42. dan ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da bi broj civilnih žrtava mogao biti i mnogo veći od onog u Buči, i to u Borodjanki i drugim oslobođenim ukrajinskim gradovima. SAD će objaviti novi paket sankcija Rusiji. Rusija i dalje negira bilo kakve ratne zločine. Gradonačelnik grada Buče rekao je za da su ruske trupe ubile oko 320 civila tijekom okupacije grada

Tijek događaja:

8:21 - Međunarodna humanitarna udruga Liječnici bez granica (MSF) kaže da bolnice, pacijenti i medicinsko osoblje moraju biti apsolutno pošteđeni napada u Ukrajini.

Šef misije MSF-a u Ukrajini Michel-Olivier Lacharité rekao je za BBC Newsday da su tri bolnice pogođene u crnomorskoj luci Mikolajiv u posljednja dva dana. Kaže da su bolnice u stambenim područjima i vjeruje da su možda bile pogođene kasetnim bombama. "U trenutku eksplozije došlo je do curenja plina. Naš tim je pokušao pobjeći s mjesta događaja. Dok su bježali, vidjeli su mrtva tijela na cesti i ranjene ljude.", kazao je.

8:00 - Videosnimka pokazuje biciklista civila kojeg ubijaju ruski vojnici u Buči, objavio je New York Times u utorak. Više o tome pročitajte OVDJE.

7:40 - Policija kaže da u gradu Borodyanka koji se nalazi oko 60 km sjeverozapadno od Kijeva mogle biti zakopane stotine ljudi ispod ruševina civilnih stambenih blokova uništenih u ruskim napadima.

7:29 - Oko 400 stanovnika kijevskog predgrađa Hostomela nestalo je tijekom 35 dana ruske okupacije, rekao je čelnik ukrajinske lokalne vojne uprave. Taras Dumenko rekao je kako vlasti trenutno pregledavaju podrume na tom području, u izjavi lokalnoj radio postaji koju je prenijela Ukrajinska Pravda kasno u utorak. Mužu i sinu lokalne liječnice, koji su odvedeni prije 12 dana nema ni traga, a također se ne mogu pronaći ni tijela nekih ljudi za koje se zna da su ubijeni, rekao je. Nekoliko stanovnika Hostomela pronađeno je u Buči, drugom predgrađu Kijeva. Otkriće trupla civila u Buči izazvalo je bijes međunarodne zajednice tijekom vikenda. Hostomel je sjeverozapadno od glavnog grada Kijeva i blizu je zračne luke.

Oko tog predgrađa vodile su se snažne borbe od početka ruske invazije u veljači. Većina od njegovih 16.000 stanovnika pobjegla je. Prije nekoliko dana ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad Hostomelom, zajedno s ostalim kijevskim predgrađima Bučom i Irpinom.

7:28 - Ruske snage usredotočile su svoje glavne napore na uspostavljanje potpune kontrole nad regijama Donjeck i Luhansk, objavio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine u svom dnevnom ažuriranju. Također je bilo kontinuiranih napada u istočnim područjima zemlje, ali bez uspjeha, dodaje se u ažuriranju. Napadaju i Mariupolj. Također se navodi da Rusija nastavlja aktivno koristiti streljivo zabranjeno međunarodnim pravom.

7:22 - Teške borbe i ruski zračni napadi nastavljeni su na lučki grad Mariupolj, prema najnovijim obavještajnim podacima britanskog ministarstva obrane. Britanska obavještajna služba priopćila je da se humanitarna situacija u gradu "pogoršava".

"Oko 160.000 stanovnika grada nema struje, lijekova, grijanje i vodu. Rusi su spriječili humanitarni pristup, što bi vjerojatno izvršilo pritisak na branitelje da se predaju", stoji u najnovijem priopćenju.

Mariupolj je od početka ožujka u okruženju ruskih snaga. Prošlog tjedna Međunarodni odbor Crvenog križa rekao je da je bio prisiljen odgoditi pokušaj evakuacije civila iz opkoljenog grada nakon što su uvjeti onemogućili nastavak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/3Oz7eZieEQ 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6hxubnBabH

7:00 - Ukrajinske obavještajne službe zajedno s Informnapalmom, volonterskom inicijativom koja prati aktivnosti ruske vojske i specijalnih službi identificirale su osobu koju sumnjiče za masovan pokolj civila u Buči. Riječ je o Azatbeku Omurbekovu. Više o tome čitajte OVDJE.

6:18 - Ukrajinski tužitelji kažu da istražuju gotovo 5.000 ruskih ratnih zločina. Prema podacima koje je objavilo tužiteljstvo, od utorka je pod istragom ukupno 4.468 ratnih zločina, a brojka raste za stotine svakim danom. Procjenjuje se da je 165 djece također umrlo od posljedica ruske invazije, dodala je agencija.

Ukrajinska državna tužiteljica Iryna Venediktova opisala je nedavno oslobođene gradove oko Kijeva kao "pakleno izmučenu regiju" i obećala "kazniti neljude. "Rusija će biti odgovorna za Buču u Haagu", dodala je u izjavi objavljenoj kasnije tijekom dana.

“Tužitelji i istražitelji već ispituju područje i dokumentiraju zločine, tako da svaki počinitelj ovih zločina bude izveden pred lice pravde i pred nacionalnim i međunarodnim sudovima”, rekla je.

6:15 - Prema novom izvještaju britanskog ministarstva obrane, tijela ubijenih u predgrađu Kijeva Buči tu su od 21. ožujka. Pokazale su to satelitske snimke koje su dodali u sklopu objave.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine - 5 April 2022



Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v