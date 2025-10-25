Analitičari o izjavi Tomaševića o Thompsonu: Ponaša se kao komesar, ali je dosljedan svojim vrijednostima

"Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri te su sve njegove pjesme legalne i legitimne. Ako gradonačelnik misli na pjesmu 'Bojna Čavoglave', u kojoj se nalazi stih 'za dom spremni', važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata."

Skupljanje poena

Dio je to odgovora Marka Perkovića Thompsona, odnosno njegova tima, na najavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da neće dopustiti nove koncerte u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove ako na ugovorenom koncertu 27. prosinca u Areni bude ustaškog pozdrava. Time je Tomašević uoči Thompsonove turneje u arenu vratio rasprave koje su se vodile prije i poslije koncerta na Hipodromu. U Thompsonovu timu ističu da je "Bojna Čavoglave" već bila predmet sudskog postupka i da je pravomoćno oslobođena na Visokome prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito i protuustavno. "Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila", napominju i pozivaju Tomaševića da "pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske, umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja. Thompson će, vele, i dalje pjevati svoje pjesme "ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini i nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti". Ako Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili ustaše, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to, kažu, njegov osobni problem i problem "njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava".

Svoje je mišljenje jučer iznio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ), koji je kazao da je "Bojna Čavoglave" pjesma koja je nosila hrvatske branitelje.

"Zanimljivo je kako je prošle godine, 6. prosinca, na Dan dubrovačkih branitelja, dan kada su 1991. hrvatski branitelji obranili Grad od višestruko jačeg neprijatelja, Lepa Brena u Areni Zagreb pjevala pjesmu "Jugoslovenka". Pjesmu koja veliča državu i simbol pod kojima su Dubrovnik palili, rušili i napadali. Tada se zagrebački gradonačelnik nije oglasio. I nije reagirao i rekao – drugog koncerta neće biti. Tada mu je to bilo u redu", napisao je Franković.

"Tomašević pretvara funkciju gradonačelnika Zagreba u komunističkog komesara koji traži nepoćudne među zaslužnicima po kojima su imenovane gradske ulice, a sad se uhvatio i glazbenika. Sljedeće je valjda pročišćavanje Knjižnica grada Zagreba od fašističke i kapitalističke literature koja truje "našu socijalističku omladinu". Dobar je to pokazatelj da gradska vlast kaska u izvođenju ključnih projekata pa sad sve karte stavlja na ideologiju i najniže strasti. Zagreb bi kao glavni grad u duhu pluralizma i demokracije trebao biti otvoren i onima čija politička orijentacija nije mila vladajućima. No ako je to previše očekivati od zeleno-lijevih dogmatika, minimum demokratske kulture nalaže da se procjena neprimjerenih uzvika i moguće pravne odgovornosti za njih prepusti za to nadležnim državnim službama i institucijama, a ne da to na sebe u totalitarnoj maniri preuzimaju 'možemaški' politički komesari", komentira za Večernji list politički analitičar Mate Mijić.

Izgubio bi da ne reagira

Sociolog Erik Brezovec kaže nam da je hrvatsko društvo vrlo politizirano i vrijednosno sukobljeno pa je zato važno biti što precizniji kako bi se izbjegle krive interpretacije. Tomašević je, napominje Brezovec, uvjetovao buduće Thompsonove koncerte ako se na onom u Areni budu isticala određena obilježja, povici, pjesme i slično. – Taj potez zapravo je s političke strane očekivan i jedino što je ostalo Možemo po pitanju ove teme. Bez sumnje da je ova vlast većinom usmjerena na birače koji se ovim koncertima ili protive ili nevoljko gledaju na njih, posebice kada se ističu određena obilježja. Stoga, Možemo ima malo što dobiti time da okreće glavu i dopušta koncert jer je malen broj onih koji će glasovati za njih zbog dopuštanja koncerta jer su, u konačnici, vrijednosno suprotstavljeni, a opet će puno izgubiti ako ne reagira jer je njihovim biračima reakcija bitna. Ako gledamo politički, ovo je očekivan i promišljen potez, a u konačnici, mislili mi o njima dobro ili loše, oni ipak ostaju dosljedni svojim vrijednostima. To se ne može reći za mnoge u hrvatskoj politici – kazao je Brezovec za Večernji list.