Dubrovački gradonačelnik odgovorio Tomaševiću: 'Izgleda da je Jugoslovenka u redu, ali Bojna Čavoglave nije'

Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, na svom Facebook profilu osvrnuo se na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao kako Thompson više neće pjevati u prostorima Grada Zagreba ukoliko bude uzvikivao ustaški pozdrav za vrijeme koncerta u Areni.

"Bojna Čavoglave pjesma koja je nosila hrvatske branitelje!", započeo je Franković svoju objavu na Facebooku, a potom je spomenuo situaciju na koju Tomašević nije reagirao.

"Zanimljivo je kako prošle godine, 6. prosinca, na Dan dubrovačkih branitelja dan kada su 1991. hrvatski branitelji obranili Grad od višestruko jačeg neprijatelja, Lepa Brena je u Areni Zagreb pjevala pjesmu Jugoslovenka. Pjesmu koja veliča državu i simbol pod kojima su Dubrovnik palili, rušili i napadali. Tada se zagrebački gradonačelnik nije oglasio. I nije reagirao i rekao drugi koncert neće biti.

Tada mu je to bilo u redu. Baš kao što mu je u redu kad se na paradama vijore zastave Jugoslavije one iste zastave pod kojima su se počinili strašni zločini u Vukovaru, Škabrnji i diljem Hrvatske. Pjesma Bojna Čavoglave nije nikakav poziv na mržnju. To je pjesma Domovinskog rata, pjesma koja je nosila hrvatske branitelje i simbolizira borbu za slobodu naše Domovine. Možete je pokušati zabraniti, ali ne možete izbrisati istinu. Kao ni licemjerje onih koji biraju što je “u redu”, a što nije. Jer izgleda da je 'Jugoslavenka' 6. prosinca u redu. Ali 'Bojna Čavoglave' nije", napisao je Franković.

Podjestimo. Franković je ovog ljeta u intervjuu za Nacional osudio ustaški režim, no istaknuo je kako je njegovo mišljenje da postoji razlika između pozdrava “za dom spremni” s početka Domovinskog rata i onoga koji se koristio u vrijeme ustaške države. U razgovoru za Nacional iznio je i što po njemu čini tu razliku te istaknuo da Hrvatska nije spremna za poglavnika niti joj poglavnik treba.

"Jedni žale za Nezavisnom državnom Hrvatskom, a drugi žale za Jugoslavijom. E sad, ja i dalje tvrdim da je pozdrav “za dom spremni“ u okviru pjesme Marka Perkovića Thompsona i u komemorativnim prigodama – u redu. Što ćemo ga više braniti ili forsirati bilo kakvu zabranu tog pozdrava, to će ga ljudi, a najviše mladi, više koristiti jer oni, naravno, uvijek rade sve iz inata. Tako da tome ne bih pridavao veliku pažnju. Ono što smatram da je važno i ključno, mislim kako je sazrelo vrijeme da se jasno komunicira da se ostavimo bivših država koje ništa dobro nisu donijele hrvatskom narodu, ni Jugoslavija ni NDH, nego da se uhvatimo onoga što je temelj hrvatske države, a to su Domovinski rat i jedinstvo hrvatskog naroda. Sinovi ustaša, partizana i domobrana, svi su zajedno branili domovinu. Čemu forsirati bilo kakve bivše režime? Zato sam ja tako oštro reagirao i prema Sedlaru, i prema Paveliću i Titu", rekao je tada.