Tomaševićev pročelnik za IT novu aplikaciju, objedinit će razne usluge: Tu su prijave komunalcima, Bajs...

Da biste na mobitelu provjerili kada se odvoze papir ili plastika, morate imati instaliranu jednu aplikaciju, a za prijavu problema komunalnom redaru ili plaćanje parkiranja potrebno je skinuti još najmanje dvije. Kako bi se pak raznim uslugama moglo pristupiti na jednom mjestu, Grad priprema novu centralnu aplikaciju. Njezina je izrada u tijeku, a očekuje se da će profunkcionirati do kraja iduće godine.

Prva verzija do kraja 2026.

– Trenutačno je teško pratiti razne aplikacije koje postoje, a ima ih dosta. Cilj je stvoriti jedinstveno sučelje s kojeg će se moći pristupiti gradskim uslugama – objašnjava Dražen Lučanin, pročelnik Službe za informacijski sustav i tehničke poslove. U prvoj verziji aplikacija bi trebala imati tri osnovne usluge. Pri prijavi komunalnih nepravilnosti korisnici će moći fotografirati problem i poslati ga nadležnim službama, a nudit će im se i sve što je dostupno u aplikaciji RazvrstajMojZg, uključujući raspored odvoza otpada i kartu reciklažnih dvorišta. U sklopu treće usluge moći će se uz pomoć mobitela koristiti podzemne i polupodzemne spremnike, koji će u budućnosti biti zaključani, a aplikacija će biti dostupna na Androidu i iOS-u.

– I sustav Bajsa, koji se sad koristi u platformi Nextbike, trebao bi se "prikopčati" na jedinstvenu aplikaciju. Trenutačno je u fazi dizajna, a zatim se mora izraditi softver. Održat ćemo radionice i sastanke na kojima ćemo utvrditi hoće li biti još funkcionalnosti. U svakom slučaju, projekt za implementaciju sustava je gotov, a do kraja 2026. trebala bi biti puštena prva verzija – kaže Lučanin. Na dizajnu vrijednom 86.000 eura rade tvrtke Abysalto i HiveTech, a tehnička specifikacija zahtijeva da izgled bude u skladu s gradskim vizualnim identitetom koji je pobijedio na natječaju provedenom krajem prošle i početkom ove godine.

U Gradu i Holdingu kane poboljšati i način rješavanja brojnih upita, žalbi i zahtjeva. U tijeku je, naime, izrada kompleksnog CRM (Customer Relationship Management) sustava koji će služiti kao interni alat djelatnicima Holdinga i gradske uprave. Jer osim što su preplavljeni pozivima i mailovima, dnevno im pristiže i na tisuće poruka na WhatsAppu, Messengeru i drugim chat platformama, a odgovori se nerijetko čekaju mjesecima. Kako bi se riješio komunikacijski kaos, žele razviti zajednički sustav za djelatnike gradske uprave te svih podružnica Holdinga, a funkcionirat će putem jedinstvenog sučelja u kojem se svi upiti automatski dodjeljuju uredu, tvrtki ili ustanovi kojima su namijenjeni.

Budući da se upiti često šalju na više adresa, djelatnici Grada i Holdinga nerijetko se moraju međusobno koordinirati kako bi utvrdili tko ih je preuzeo, odnosno tko će na njih odgovoriti. Zna se usto dogoditi i da na jednom problemu istodobno radi nekoliko službi, što opterećuje resurse gradskih i Holdingovih ureda te znatno produljuje vrijeme odgovora. A novim će se sustavom, kako objašnjava Lučanin, to riješiti tako što će se svaki upit jednim klikom dodijeliti onome koga se najviše tiče, što će moći vidjeti i drugi uredi u sučelju, pa više ne bi smjelo doći do problema u raspodjeli rada.– Čak i ako je netko upit ili žalbu poslao na krivu adresu, to će se prepoznati i preusmjeriti onamo gdje je potrebno – kaže.

Osim upita pristiglih mailom, jednako će se rješavati i korespondencija poslana putem SMS-a, WhatsAppa i Messengera. Svakom upitu dodijelit će se razina prioriteta, a kontinuirano će se pratiti i status rješavanja. Kasni li se o odgovorom, sustav će na to upozoriti. – Važno je omogućiti i to da se komunikacija s korisnicima može lako "prebaciti" s telefona na tekstualno komuniciranje i obratno. Osoba se, primjerice, može požaliti putem poruke, a službenik nastaviti komunikaciju pismenim putem ili obaviti poziv. Svi oblici komunikacije mogu se jednostavno pratiti – napominje Lučanin.

Prioritet "zatrpane" službe

Kako bi se vodila efikasna arhiva, upiti će se moći, među ostalim, filtrirati prema statusu riješenosti, vremenu i djelatniku koji je za njih zadužen. U tijeku je izrada softvera, a za osiguranje kvalitete, Grad od pobjednika natječaja traži da mu se isporuči program koji će pouzdano raditi najmanje 99,5 posto vremena.

– Implementacija će se obavljati u fazama, najprije u korisničkom centru Holdinga i našoj Službi za građane, gdje se zaprima najviše mailova. Prvi rezultati trebali bi, interno, biti vidljivi tijekom nekoliko mjeseci, a vjerujem da će i Zagrepčani primijetiti razliku. Predviđeno je i da se CRM sustav poveže s jedinstvenom aplikacijom – zaključuje Lučanin.