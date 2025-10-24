HDZ-ov zastupnik prozvao Tomaševića zbog Thompsonovog koncerta: 'MOŽEMO! određuje kad može, a kad ne može'

HDZ-ov zastupnik Krunoslav Katičić na Instagramu je komentirao odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o održavanju koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni krajem prosinca. Katičić je u objavi ironično usporedio Tomaševića s redateljem i producentom koji "ima sve kontrole" nad gradskim događanjima. "Sjajno je vidjeti kako Tomislav Tomašević – uzbudljivo kao redatelj, producent i selektor repertoara, preuzima sve kontrole! U njegovom najnovijem poduhvatu: dopušta koncert Thompsona u Areni 27.12., ALI – odlučuje da 28.12. ipak neće biti", napisao je Katičić uz fotografiju Tomaševića na kojoj stoje riječi "MOŽEMO! određuje kad MOŽE a kad NE MOŽE".

Objava se odnosi na raspravu oko termina Thompsonova koncerta, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Grad Zagreb je odobrio održavanje koncerta 27. prosinca, no odbačen je zahtjev za dodatni termin dan kasnije. Katičić je tako prozvao gradsku upravu zbog, kako tvrdi, selektivnog odlučivanja o događanjima u gradskim dvoranama. Podsjetimo, Tomašević je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je ugovor za prvi koncert potpisan još u ožujku između Thompsonova tima i podružnice Zagrebačkog holdinga, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu. Podsjetio je na incidente s tog koncerta, kada su tisuće ljudi uzvikivale ustaški pozdrav, i poručio da će svaki budući izvođač koji potiče na mržnju ili koristi protuustavna obilježja biti zabranjen u gradskim prostorima.

"Ukoliko na koncertu bude korišten ustaški pozdrav, neće biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća ili ustanove", rekao je Tomašević. Najavio je i da će Grad, u suradnji s Gradskom skupštinom i koalicijskim partnerima, uskoro donijeti nova pravila ponašanja za izvođače i organizatore u gradskim prostorima, po uzoru na pravila UEFA-e, kako bi se spriječilo promicanje diskriminacije i ekstremizma.