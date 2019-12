Strašno: Svi su ljuti zbog onog što je napravila svojem 3-godišnjem posinku

Obiteljski odnosi su uvijek komplicirani i problematični. Međutim, potez jedne pomajke je toliko zaprepastio ljude diljem svijeta da je sigurno kako će se ta obitelj teško oporaviti. Naime, jedna pomajka zamolila je u Facebook grupi da se njezin posinak izreže s obiteljske fotografije na kojoj je s njom i sa svojom polubraćom.

Naravno, nakon što je to napisala dodala je kako ona voli svojeg posinka. Nije potrebno ni reći kako je izazvala javni bijes, a mnogi su ponudili se da nju izrežu iz fotografija.

Biološka majka dječaka otkrila je za Bored Panda kako se razbjesnila kad je saznala što je pomajka učinila.

- Moja prva reakcija - razbjesnila sam se jer sam to saznala od bake svojeg najmlađeg sina jer je ona to vidjela na Facebook profilu pomajke. Ona je objavila to u subotu, a niti pomajka niti otac dječaka nisu me obavijestili o njezinom originalnom statusu - istaknula je biološka majka.

- Nisam ni znala o tome sve do ponedjeljka. A ona se nije pokušala ni ispričati sve dok nisam nazvala baku svojeg sina i upitala je li ona znala o tome. Reakcije ljudi na internetu su za mene bile nevjerojatne. Očekuješ da će ljudi stati na stranu 3-godišnjaka. Iskreno, ne znam što ću sljedeće napraviti - kazala je majka i dodala: - Emotivno, ovo je počelo loše. Bila sam ljuta, ali sada sam jako sretna zbog cijele situacije, i to zbog podrške koju sin i ja dobivamo u ovoj situaciji.

Na pitanje koji bi ona savjet dala ljudima koji će ući u brak s nekime tko ima djecu iz prethodne veze i koji žele biti u dobrim odnosima s njima, biološka majka je kazala: - Iskreno, moj savjet bi bio da se upoznaju s djecom prije nego što se vjenčaju. Stvorite odnos s njima, a ako to niste spremni učiniti nemojte se onda vjenčati.

Međutim, nakon izuzetno negativne reakcije ljudi na internetu nakon što je pomajčina molba postala viralac, sama pomajka se oglasila i nastojala opravdati.

- Znam da se svašta priča o mojoj molbi. Želim reći da mi je jako žao što su fotografije završile svugdje. Uistinu nije bila moja namjera da se to dogodi. Ja volim svojeg posinka i uistinu je bilo glupo od mene objaviti tako nešto. Otišli smo napraviti naše fotografije kao obitelj i upitala sam svoju fotografkinju da fotografira samo mene i moju biološku djecu što je ona i učinila. Međutim, te slike nisu ispale tako dobro jer su oni pokušavali ići prema igralištu. Nisam pokušavala izostaviti svojeg posinka iz mržnje. Kao što sam navela u svojoj molbi, samo sam željela imati fotografije s njim i bez njega, ako to ima smisla. Uistinu ne mogu to objasniti bez da ne zvučim loše. Uistinu mi je žao zbog svega. Ne želim da misliš da se prema njemu ponaša drugačije jer to nije tako. Znam da si uzrujana i imaš pravo to biti, ali moja namjera da se ovo dogodi. Žao mi je to sam to objavila, ali uistinu ne mogu učiniti ništa da promijenim ono što sam već učinila.