Tvorac 'Lijepe naše' veći je dio života kao diplomat proveo izvan Hrvatske

Antun Mihanović, tvorac hrvatske himne, toliko je volio svoju domovinu da joj je napisao i ostavio najljepšu pjesmu opisujući njezine ljepote i čari, kao što zaljubljeni pjevaju o svojim voljenima. Njezini stihovi ne pozivaju na rat, pobune ili sukobe kao većina himni i koračnica svjetskih velesila, nego je autor naziva junačkom zemljom, slavne prošlosti, kojoj želi da vazda bude sretna! Stihovi koji veličaju ljepotu domovine i danas, čak 191 godinu nakon što je prvi put objavljena i 54 godine otkako je amandmanom Ustava SR Hrvatske postala službena državna himna, izaziva poštovanje, divljenje i ponos prilikom javnog izvođenja. Kao i prvi put kada je izvedena na otvorenju Gospodarske izložbe u Zagrebu 1864. kada je, stoji u povijesnim zapisima, publika ustala i plakala.