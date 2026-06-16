Dok traju mirovni pregovori, u Gazi ponovno poginuli civili: Izraelski napadi ubili četvero Palestinaca

Izraelska vatra ubila je u ponedjeljak najmanje četiri Palestinca u Gazi dok se posrednici pripremaju za daljnje mirovne pregovore u Kairu kako bi se zaštitilo primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. Liječnici su rekli da je u izraelskom zračnom napadu ubijena žena u gradu Zawayda u središnjem pojasu Gaze, dok je u drugom napadu ubijena jedna osoba u obližnjem izbjegličkom kampu Nuseirat. Kasnije u ponedjeljak, izraelski zračni napad gađao je krov zgrade u gradu Gazi, ubivši dvoje ljudi, liječnika i njegovog sina, rekli su zdravstveni dužnosnici.

Izraelska vojska priopćila je da je ubila dvojicu militanata Hamasa u odvojenim napadima na Pojas Gaze. Izrael tvrdi da su militanti planirali izvesti napade na izraelske trupe, bez pružanja dokaza. Nasilje dolazi u trenutku kada je Nikolaj Mladenov, izaslanik u Trumpovom Odboru za mir, trebao stići u Kairo, dan nakon što je Hamas dostavio svoj odgovor na njegov mirovni plan od 15 točaka.

Izvori su rekli da su se Hamas i druge frakcije dogovorile o svim točkama osim o Hamasovom razoružanju, koje skupina povezuje s izraelskim povlačenjem i političkim putem za pregovore o palestinskoj državnosti. Primirje iz listopada 2025. u kojem je posredovao Trump nije uspjelo zaustaviti izraelske napade u Gazi niti osigurati razoružanje militanata Hamasa.

Izrael i Hamas i dalje su na mrtvoj točki oko toga kako nastaviti sa sljedećom fazom Trumpovog plana za Gazu. Čelnici palestinskih frakcija koji su tijekom prošlog tjedna u Kairu vodili razgovore s posrednicima - Egiptom, Katarom i Turskom - naglasili su potrebu da Izrael "u potpunosti i bezuvjetno poštuje uvjete sporazuma o prekidu vatre, u cijelosti i bez fragmentacija".

Hamas za izostanak ‌potpunog sporazuma krivi izraelsko odbijanje da ispuni obveze prve faze, koja je zaustavila velike borbe, ali nije okončala izraelske napade. Izrael tvrdi da su njegovi udari namijenjeni spriječiti neposredne napade Hamasa i drugih militanata. Izraelski udari u Gazi ubili su više od 990 ljudi od primirja, kažu palestinski zdravstveni dužnosnici, dok Izrael kaže da su militanti u istom razdoblju ubili četiri vojnika.

Izrael još uvijek okupira više od polovice Gaze, gdje je naredio stanovnicima da se povuku i srušio preostale strukture. Gotovo cjelokupno stanovništvo od više od dva milijuna Palestinaca sada živi u uskom pojasu duž obale, uglavnom u šatorima i oštećenim zgradama, pod de facto kontrolom Hamasa.