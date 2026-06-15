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Kreću isplate! Tisućama zaposlenih uskoro stiže 300 eura na račun

Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
15.06.2026.
u 10:53

Regres će dobiti 69.076 zaposlenika škola, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura

U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata regresa za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta. Regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura, a isplaćuje se zaposlenicima u javnim službama sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru. Pravo na regres imaju zaposlenici u javnim službama koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenicima koji se zaposle naknadno ili u vrijeme isplate nisu na poslu zbog duljeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Najveći dio isplate odnosi se na zaposlenike školskih ustanova. Regres će dobiti 69.076 zaposlenika škola, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. U sustavu visokog obrazovanja regres će biti isplaćen za 15.543 zaposlenika, u ukupnom iznosu većem od 4,6 milijuna eura. U sustavu znanosti pravo na regres ostvaruje 2596 djelatnika, a ukupan iznos isplate za njih iznosi 778.800 eura. Ukupno će regres biti isplaćen za gotovo 90.000 zaposlenika u obrazovanju i znanosti.

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Ključne riječi
godišnji Prosvjeta školstvo isplata regres

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