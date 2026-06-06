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'PRAVO BLAGO'

Rijetke kovanice na kojima možete zaraditi: Za jednom je pomama, a plaća se i do 650 eura

kovanice
PIXABAY
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.06.2026.
u 09:30

Stručnjaci iz Njemačkog udruženja trgovaca numizmatikom upozoravaju na oprez

Iako većina ljudi svakodnevno koristi eure ne razmišljajući o njima, neke kovanice kriju pravo blago. Naime, određene greške prilikom kovanja mogu običnu kovanicu pretvoriti u pravu rijetkost za koju su kolekcionari diljem Europe spremni izdvojiti stotine eura. Najpoznatiji primjer je ona od 1 eura iz Monaka iz 2007. godine. Na većini primjeraka ispod portreta princa Alberta II. nalazi se godina izdavanja i simbol roga obilja (oznaka monete). Međutim, na 2.291 primjeraka taj rog obilja nedostaje. Zbog te greške kolekcionari su spremni platiti čak 500 eura, a u nekim slučajevima i do 650 eura. Prema njemačkim medijima i stručnjacima, prave pogreške u kovanju izuzetno su rijetke jer većina neispravnih primjeraka bude otkrivena i povučena prije nego što uopće uđu u opticaj. Unatoč tome, kada se takva moneta ipak nađe u prometu, njena vrijednost naglo raste.

Koje greške najviše vrijede?

Ako je stražnja strana kovanice okrenuta naopako u odnosu na prednju, vrijednost može dosegnuti i do 200 eura.

Pogrešan krug – primjerice, ako se motiv s kovanice od 2 eura nađe na krugu za 1 euro, cijena može ići i do 650 eura.

Efekt "jaja na oko" – kada središnji dio monete nije savršeno okrugao nego ovalan, vrijednost može dosegnuti 100 eura.

Stručnjaci iz Njemačkog udruženja trgovaca numizmatikom upozoravaju na oprez. Mnogi prodavači na internetu nude "rijetke" primjerke po fantastičnim cijenama što je najčešće prevara. Većina takvih oglasa odnosi se na obične kovanice s manjim oštećenjima ili tragovima upotrebe, a ne na prave pogreške u kovanju.

Bundesbank podsjeća da je u opticaju više od 150 milijardi eura kovanica, pa su male razlike neizbježne, ali prave vrijedne greške i dalje ostaju iznimno rijetke. Posebno su tražene i kovanice iz malih država poput Monaka, San Marina i Vatikana, jer se one emitiraju u znatno manjim količinama i brzo postaju zanimljive kolekcionarima, piše Onet.pl.
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