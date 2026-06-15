Benjamin Netanyahu: 'Spasili smo Izrael od prijetnje nuklearnog uništenja'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da je vojna kampanja protiv Irana spriječila Teheran da u bliskoj budućnosti razvije nuklearno oružje i otklonila egzistencijalnu prijetnju židovskoj državi. "Spasili smo Izrael od prijetnje nuklearnog uništenja. Bez velikih vojnih operacija provedenih sa Sjedinjenim Državama, Iran bi već imao nuklearne bombe", rekao je Netanyahu.

Dodao je da je vojna kampanja uklonila tu opasnost za "godine". Teheran niječe navode o razvoju nuklearnog oružja, inzistirajući da je nuklearni program namijenjen isključivo civilnim svrhama. Netanyahu je ponovio da nikada neće dopustiti Iranu da se dočepa nuklearnog oružja. "Sa ili bez sporazuma, dokle god sam premijer Izraela, to se neće dogoditi", rekao je.

Također je rekao da izraelska kampanja protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika nije završena. "Izraelske snage ostat će u sigurnosnim zonama u Gazi, južnom Libanonu i Siriji koliko god bude potrebno", rekao je. Upitan o neslaganjima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Netanyahu je rekao da dvojica ne dijele uvijek iste stavove. "Odgovoran sam za sigurnosne interese Izraela", rekao je.

Nakon tjedana pregovora, Sjedinjene Države i Iran dogovorili su okvirni sporazum kojim će se okončati više od tri mjeseca rata u Iranu i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Sporazum bi trebao biti formalno potpisan u Švicarskoj u petak. Međutim, mnogi detalji sporazuma tek trebaju biti otkriveni. "Još uvijek ne znamo kako će sporazum izgledati", rekao je Netanyahu. U Izraelu su sporazum kritizirali prvenstveno oporbeni političari, koji su ga opisali kao kapitulaciju pred Iranom.