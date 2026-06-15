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VOJNA KAMPANJA PROTIV IRANA

Benjamin Netanyahu: 'Spasili smo Izrael od prijetnje nuklearnog uništenja'

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
15.06.2026.
u 23:18

Teheran niječe navode o razvoju nuklearnog oružja, inzistirajući da je nuklearni program namijenjen isključivo civilnim svrhama

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da je vojna kampanja protiv Irana spriječila Teheran da u bliskoj budućnosti razvije nuklearno oružje i otklonila egzistencijalnu prijetnju židovskoj državi. "Spasili smo Izrael od prijetnje nuklearnog uništenja. Bez velikih vojnih operacija provedenih sa Sjedinjenim Državama, Iran bi već imao nuklearne bombe", rekao je Netanyahu.

Dodao je da je vojna kampanja uklonila tu opasnost za "godine". Teheran niječe navode o razvoju nuklearnog oružja, inzistirajući da je nuklearni program namijenjen isključivo civilnim svrhama. Netanyahu je ponovio da nikada neće dopustiti Iranu da se dočepa nuklearnog oružja. "Sa ili bez sporazuma, dokle god sam premijer Izraela, to se neće dogoditi", rekao je.

Također je rekao da izraelska kampanja protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika nije završena. "Izraelske snage ostat će u sigurnosnim zonama u Gazi, južnom Libanonu i Siriji koliko god bude potrebno", rekao je. Upitan o neslaganjima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Netanyahu je rekao da dvojica ne dijele uvijek iste stavove. "Odgovoran sam za sigurnosne interese Izraela", rekao je.

Nakon tjedana pregovora, Sjedinjene Države i Iran dogovorili su okvirni sporazum kojim će se okončati više od tri mjeseca rata u Iranu i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Sporazum bi trebao biti formalno potpisan u Švicarskoj u petak. Međutim, mnogi detalji sporazuma tek trebaju biti otkriveni. "Još uvijek ne znamo kako će sporazum izgledati", rekao je Netanyahu. U Izraelu su sporazum kritizirali prvenstveno oporbeni političari, koji su ga opisali kao kapitulaciju pred Iranom.
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Ključne riječi
Iran Izrael nuklearno oružje Benjamin Netanyahu

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
23:44 15.06.2026.

Kad se okupacija tuđeg teritorija naziva sigurnosnom zonom...

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