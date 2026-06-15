Vraćaju nam se paklene vrućine: Pred nama su dani s temperaturama iznad 30 stupnjeva

Nakon nestabilnog početka tjedna i kiše koja je zahvatila dijelove unutrašnjosti, vrijeme će se postupno smirivati. Već od utorka prevladavat će sunčanije i toplije prilike, a prema kraju tjedna temperature će ponovno prijeći granicu od 30 stupnjeva. Meteorolozi najavljuju da će od petka u većem dijelu zemlje ponovno zavladati pravi ljetni uvjeti.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu utorak će proteći pretežno sunčano. Ujutro se uz Dunav i Savu mjestimice može pojaviti magla, dok će tijekom poslijepodneva doći do razvoja oblaka. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 13 stupnjeva, a najviše dnevne dosezat će od 24 do 27 stupnjeva, javlja HRT.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. Nakon svježijeg jutra i moguće magle uz rijeke, tijekom dana prevladavat će sunčano i osjetno toplije vrijeme. Uz povremeni razvoj oblaka postoji tek mala mogućnost za kratkotrajni pljusak, a temperatura će se penjati do 28 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru u jutarnjim satima, dok će poslijepodne puhati vjetar s mora. U Gorskom kotaru i Lici jutro će biti svježije i mjestimice maglovito, a tijekom dana uz više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Na obali će se temperature penjati do 29 stupnjeva.

Najtoplije će biti u Dalmaciji, gdje će uz obilje sunca ponegdje biti i vruće. Najviše dnevne temperature dosezat će između 28 i 30 stupnjeva, dok su u unutrašnjosti Dalmacije mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura mora iznosi oko 21 stupanj, a vidljivost će biti dobra. Sunčano će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, uz tek malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Jugo će tijekom dana slabjeti i postupno okretati na jugozapadni vjetar, a noćne temperature uz obalu uglavnom se neće spuštati ispod 20 stupnjeva.

Prema prognozama, slijedi nekoliko sve stabilnijih i toplijih dana. Na kopnu će još tijekom srijede biti moguće prolazno naoblačenje i poneki pljusak, dok će na Jadranu u četvrtak lokalno biti nešto nestabilnije, osobito na sjeveru. Već od petka očekuje se povratak pravih ljetnih vrućina, a temperature će u mnogim krajevima ponovno prijeći 30 stupnjeva.