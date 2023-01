Poljski premijer se protivi uvođenju eura: 'Vidite kakav je kaos s cijenama izazvalo u Hrvatskoj'

Poljski premijer Mateusz Morawiecki oštro se usprotivio uvođenju eura u njegovoj zemlji, smatrajući kako je uvođenje te valute izazvalo ''kaos u Hrvatskoj'', kao i povećanje životnih troškova. Morawiecki je danas sazvao konferenciju za medije na kojoj je kazao kako bi ukidanje poljskih zlota povećalo inflaciju koja je ionako trenutno izrazito visoka u Poljskoj - više od 17%.

''Ovaj kaos s cijenama u Hrvatskoj bi nam trebao poslužiti kao upozorenje'', naglasio je, a prenosi Euronews.

Osim toga, naveo je kako bi prihodi u Poljskoj trebali najprije dosegnuti prosjek EU, a onda bi država trebala razmišljati o uvođenju eura. Trenutno su prihodi u Poljskoj ispod polovice EU prosjeka. Kao i ostale države Europske unije osim Danske, Poljska se obvezala ugovorom da će prijeći na euro, no zasad nema zadanih rokova do kada to mora biti obavljeno.

Inače, ministar gospodarstva Davor Filipović ranije je u studiju Večernjeg lista kazao je kako ''nema opravdanog razloga za takav skok cijena''.

''Imamo stopu inflacije od 13,5 posto. Toj inflaciji najviše doprinosi cijena hrane i bezalkoholnih pića. Te cijene rasle su tijekom cijele prošle godine. Prema tome, ništa se nije dogodilo za vikend od 31. prosinca do 1. siječnja, da bi došlo do takvog skoka cijena. U trgovini je primjerice došlo do povećanja cijena od 3 do 19 posto, primjerice pekarskih proizvoda, čokolade, maslaca. U ugostiteljskim objektima inspekcija je zabilježila porast cijena od 1 do 10 posto, a kada govorimo o uslugama od 10 do 80 posto. Nikakav input nije porastao samo preko vikenda da bi netko tako mogao podići cijene'', naveo je.

''Nije moj hir niti Plenkovića ograničavanje cijena, zadiranje u tržišnu ekonomiju, međutim, mi smo u situaciji kada tržište ne funkcionira. Imali smo divljanje cijena energenata, svi su zazivali pomoć Vlade, Vlada je intervenirala da bi se spasili svi, da bi i ljudi i gospodarstvo mogli funkcionirati'', zaključio je Filipović, o čemu više možete pročitati OVDJE.

