Trgovci zaziru od novčanice koju zovu Bin Laden, a o svemu se oglasio i HNB

Krenu li u šoping s novčanicama od 200 ili 500 eura, hrvatski građani mogli bi se vratiti praznih ruku kao jedna naša čitateljica koja robu kupljenu u zagrebačkom InterSparu nije mogla platiti s 500 eura. Razlog tome što na blagajni nisu prihvatili tu novčanicu nije premali račun za toliko veliku novčanicu, jer je i kupljena roba bila velike vrijednosti, već odluka uprave da ne prima novčanice od 200 i 500 eura. Objašnjenje trgovca još nismo uspjeli dobiti, no jesmo od Hrvatske narodne banke, a ono se svodi na to da bi trgovci trebali prihvaćati sve apoene eura, pa i najkrupnije novčanice od dvjesto i petsto eura, no nijedan propis na to ih ne obvezuje.

Hrvatska narodna banka ističe da Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kao ni Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci te podzakonski propisi koji iz njih proizlaze ne propisuju način na koji će se provesti plaćanje gotovim novcem eura, tj. ne propisuju može li primatelj plaćanja uvjetovati apoensku strukturu gotovog novca eura koji zaprima pri takvom plaćanju.

– Mišljenja smo da bi trgovci trebali prihvaćati sve apoene eura pri plaćanju gotovim novcem – odgovorili su ih Hrvatske narodne banke te dodali da postoje objektivne okolnosti vezane za praktičnu primjenu u poslovnoj praksi, koje uvjetuju odstupanje od njihova mišljenja. Primjerice, nedostatak gotovog novca eura u blagajni za vraćanje, slučaj disproporcije uobičajenog iznosa koji se plaća kod tog trgovca i nominalne vrijednosti novčanice kojom se plaća ili ako tehničke mogućnosti prodajnog mjesta ne omogućuju prihvat svih apoena i tome slično, kažu u HNB-u.

Dodaju također da postoji jedna zakonska odredba iz Zakona o zaštiti potrošača prema kojoj trgovac može odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda samo ako to proizlazi iz "okolnosti slučaja".

Koje su okolnosti slučaja u ovom slučaju, zasad ne znamo, no nevezano za zagrebački primjer, slično postupaju i trgovci širom Europske unije kad su u pitanju novčanice od 500 eura, a sve češće i 200 eura. Mnogi ih odbijaju primiti na prodajnome mjestu.

Najkrupniju eursku novčanicu od 500 eura, čije je tiskanje prestalo 2019. godine u svim članicama eurozone, nazivaju još i Bin Laden, jer svi znaju da postoji u milijunskom broju, ali rijetko tko naiđe na nju. Pokazalo se da se petstoticama uglavnom služi kriminalni milje pa su na kraju eurobankari odlučili prestati tiskati nove novčanice od 500 eura. Takve novčanice tiskane ranije i dalje važe te one nisu povučene iz optjecaja. Dakle, imate li 500 eura, ako neće trgovci, mora ih prihvatiti i usitniti svaka komercijalna banka ili neka od središnjih banaka 20 država članica eurozone.

Zbog straha od krivotvorenja praksa neprihvaćanja krupnih novčanica proširila se i na novčanicu od 200 eura. Ima zemalja u kojima se gotovinom može platiti račun od najviše 20 eura te se sve druge transakcije provode karticama.