Filipović o mogućem kažnjavanju zbog dizanja cijena: 'Ako se do petka neke stvari ne dovedu u red...'

U studiju Večernjeg lista gostovao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović koji je govorio o rastu cijena nakon ulaska u eurozonu i što će Vlada poduzeti da se cijene vrate na staro. Emisiju je vodio zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Mislav Šimatović.

Koji su alati Vladi na raspolaganju i kako je to regulirano u zakonu?

"Što se tiče ovog vrhunskog postignuća Vlade, a to je ulazak u eurozonu i Schengen, mogli smo svjedočiti da je od 1. siječnja došlo do rasta cijena i u trgovini i što se tiče usluga. Vlada je odlučila reagirati. Svi oni koji su neopravdano podigli cijene moraju ih vratiti na cijenu koja je bila na 31.prosinca. Nema opravdanog razloga za takav skok cijena. Imamo stopu inflacije od 13,5 posto. Toj inflaciji najviše doprinosi cijena hrane i bezalkoholnih pića. Te cijene rasle su tijekom cijele prošle godine. Prema tome, ništa se nije dogodilo za vikend od 31. prosinca do 1. siječnja, da bi došlo do takvog skoka cijena. U trgovini je primjerice došlo do povećanja cijena od 3 do 19 posto, primjerice pekarskih proizvoda, čokolade, maslaca. U ugostiteljskim objektima inspekcija je zabilježila porast cijena od 1 do 10 posto, a kada govorimo o uslugama od 10 do 80 posto. Nikakav input nije porastao samo preko vikenda da bi netko tako mogao podići cijene", kazao je ministar.

"Došlo je do toga da su neki počeli loviti u mutnom", dodao je. "Nema opravdanog razloga za ovakav skok i svi poslovni subjekti trebaju vratiti cijene onako kako je to Vlada propisala", kazao je. "Nije moj hir niti Plenkovića ograničavanje cijena, zadiranje u tržišnu ekonomiju, međutim, mi smo u situaciji kada tržište ne funkcionira. Imali smo divljanje cijena energenata, svi su zazivali pomoć Vlade, Vlada je intervenirala da bi se spasili svi, da bi i ljudi i gospodarstvo mogli funkcionirati", kazao je.

"Mi smo u ovaj proces išli u dobroj vjeri. Zašto se nije prije kažnjavalo? Ne može se unaprijed nekoga kažnjavati. Kazne su propisane Zakonom o euru i Zakonom o zaštiti potrošača. Mogu ići, kada govorimo o Zakonu o euru, do sto tisuća kuna za pravnu osobu, nekih 13.200 eura. A Zakon o zaštiti potrošača, kazne idu kada govorimo o pravnoj osobi, i preko 26 tisuća eura. To su kazne koje se mogu izreći", dodao je ministar.

Što Vlada ima na raspolaganju?

"Ako se do petka neke stvari ne dovedu u red imamo nekoliko poteza koje možemo povući. Mi možemo, kao što smo ograničili cijenu u devetom mjesecu za devet osnovnih proizvoda, kojima smo htjeli pomoći našim najugroženijim građanima, mi možemo to proširiti na 100, 200 ili 300 i vratiti cijenu na određeni datum. Ne može se očekivati od Vlade da pojedini poslovni subjekti za koje se utvrdi da su neopravdano podizali cijene, gdje su dovodili u nepovoljan položaj naše građane, ne može se očekivati da će oni imati subvencije kada govorimo o električnoj energiji", dodao je ministar.

Na pitanje bi li takav subjekt koji je prekršio odredbe mogao ostati bez subvencije ministar je odgovorio potvrdno. "Naravno, može ostati bez subvencije. Tu je još lepeza kada govorimo o poreznim opterećenjima, a nisu isključena. Prema tome, gledamo na naše gospodarstvenike kao na naše partnere i ovo je trenutak kada treba prevladati zdrav razum", kazao je.

Filipović je rekao da treba dobro razmisliti o tome treba li nešto poskupjeti ili ne.

"Ne može netko kazati da je podignuo cijenu jer je rasla cijena energenata kada to nije točno. Cijene energenata kontinuirano se smanjuju i to zahvaljujući intervenciji Vlade", kazao je Filipović.

Podsjetio je ministar na dogovor iz 9. mjeseca prošle godine kada su se dogovorili s trgovcima oko ograničavanja cijena za devet osnovnih proizvoda. "Nakon toga ste imali reakcije po medijima, bit će nestašica, propast će sve, nema tko neće propast. Pa tko je propao? Nitko. Nismo mi sretni što idemo u ograničavanje cijena", kazao je Filipović.

Na pitanje što je Državni inspektorat otkrio u inspekcijama, ministar je rekao da će to prepustiti njima da daju precizne informacije jer se veliki broj tih njihovih nadzora još obrađuje.

Ministar Filipović dodao je da su devet osnovnih proizvoda u rujnu smanjili za 30 posto i da nitko nije propao. Došlo je sada do pomicanja, kod sedam proizvoda je cijena čak otišla niže od one cijene koju smo mi ograničili jer je došlo do konkurencije između trgovačkih centara", kazao je.

Na pitanje je li tržišna konkurencija dovoljno jaka i da ljudi odlaze u Sloveniju, Mađarsku..., i da su tu i trgovački subjekti, ali i država na gubitku, Filipović je rekao: "Vjerujem da će potrošači znati cijeniti one koji se u ovakvim trenucima prema njima ponašaju odgovorno, koji nisu dizali cijene, koji nisu zaokruživali na više. Nisu svi to radili, dobar dio je to korektno napravio. Kada idete u bilo kakvo ograničavanje cijena proizvoda, mi to činimo isključivo da zaštitimo standard naših građana".

Ministar je rekao da Vlada u ovoj situaciji traži jedan balans da daju impuls gospodarstvu, da ono funkcionira. a istovremeno da građani lakše prebrode krizu.

"Mi ćemo u ovoj godini ići na smanjenje parafiskalnih nameta, od milijardu kuna kako bi olakšali poslovanje našim poduzetnicima. Također, kako je krizna godina, razmišljamo što napraviti oko obnovljivih izvora energije, pa smo tako poštujući uredbu Vijeća Europe o tome da svi oni koji su zaradili jako puno za vrijeme ove krize, primjerice to se odnosi na one koji su proizvodili električnu energiju iz obnovljivih izvora, reći ću to jednostavno, da im se uzme onaj prihod iznad 180 eura i da se taj prihod usmjeri našim građanima pa ćemo tako prema uredbi sa zakonskom snagom koju smo donijeli prije nekoliko dana na Vladi, oko pola milijardi kuna očekujemo dobiti i usmjerit ćemo to za deset tisuća naših građana kako bi mogli ugraditi solare i to ćemo financirati s 50 posto", kazao je Filipović.

Dodao je da je raspisan natječaj za geotermalna istraživanja, na šest istražnih polja i ako ti natječaji budu uspješni, što, kaže ministar i očekuju, imat ćemo preko 400 milijuna eura novih investicija.

Što je s proizvođačima i dobavljačima na koje trgovci upiru prstom?

"Bit ću tu potpuno iskren. Imaju pravo upirati u njih jer i oni su tijekom cijele prošle godine podizali svoje cijene i to u više navrata. Što se tiče trgovaca, moram još jednom spomenuti smanjenje PDV-a. U više navrata smanjivali smo PDV upravo kako bi smanjili cijenu proizvoda krajnjem korisniku. Mi kada god bi smanjili cijenu PDV-a, cijena proizvoda nikada ne bi išla prema dolje. Prema tome, to je ostajalo u džepu trgovaca. Prema tome, što je to? Jedna nepoštena trgovačka praksa nekorektnost prema samim potrošačima", rekao je ministar.

Stopa inflacije i povećanje cijena

"Ovo će sigurno imati utjecaja na stopu inflacije. Kod nas se nije dogodio pad stope inflacije, a trebalo se dogoditi na sve ono što je Vlada napravila za cijelo gospodarstvo i da se očuva kupovna snaga naših ljudi. Mi ćemo učiniti sve da taj utjecaj bude što manji", zaključio je Filipović.

Podsjetimo, podizanje cijena nakon uvođenja eura od 1. siječnja izazvalo je brojne negativne reakcija građana, a Vlada je to ocijenila neprihvatljivim. Neki su uvođenje eura iskoristili za zaokruživanje i podizanje cijena. Premijer Andrej Plenković već je 2. siječnja sazvao sastanak s nadležnim ministrima te predstavnicima Porezne uprave, Carinske uprave i Državnog inspektorata vezano uz daljnje aktivnosti kako bi država zaštitila potrošače. Trgovci pak tvrde da nisu podizali cijene i da je cijela konverzija napravljena u skladu sa zakonom. Inspektori su na terenu i provjeravaju gdje je bilo nepravilnosti.

Premijer Plenković podsjetimo, jučer je kazao da je rok za vraćanje cijena kakve su bile prije uvođenja eura petak, te da će Vlada reagirati bez oklijevanja. Poručio je dijelu gospodarskih subjekata da Vlada ima alate za one koji to neće učiniti.