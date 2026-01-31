Ovo je ruska učiteljica koja mami strance, pa im pali putovnice: Zarađuje milijune brutalnom taktikom

Za prosječnog ruskog radnika 50.000 dolara bonusa je ogromna svota. Za zatvorenika koji trpi zlostavljanje u kaznionici prilika za slobodu. Za imigranta koji sanja bolji život to je brz put do ruskog državljanstva. Sve što treba učiniti je potpisati ugovor i otići u rat u Ukrajini. Ova očajnička taktika novačenja dio je moskovske strategije za održavanje snaga u gotovo četverogodišnjem sukobu, uz izbjegavanje nepopularne opće mobilizacije. Rusija se sve više oslanja na strane borce dobrovoljce, prevarene migrante i čak zatvorenike kako bi nadoknadila gubitke. Nakon sporazuma o međusobnoj obrani 2024., Sjeverna Koreja navodno je poslala tisuće vojnika za obranu Kurske regije od ukrajinskog upada. Istodobno, muškarci iz Indije, Nepala, Bangladeša, Kube, Kenije, Južne Afrike i Iraka izvještavaju da su ih regruteri prevarili obećanjima legitimnih poslova, da bi se na kraju našli na frontu. Nepalski ministar vanjskih poslova Narayan Prakash Saud izjavio je 2024. da je Nepal zatražio povratak stotina svojih građana i repatrijaciju posmrtnih ostataka poginulih. Indijska agencija CBI razbila je mrežu koja je namamila najmanje 35 Indijaca, a irački dužnosnici potvrdili su oko 5000 svojih građana u ruskoj vojsci neki dobrovoljno zbog plaće i državljanstva, drugi prevareni.

Ukrajinska agencija za ratne zarobljenike ovog mjeseca izvijestila je da se na ruskoj strani borilo ili bori preko 18.000 stranaca iz 40 zemalja. Gotovo 3.400 je ubijeno, a stotine se drže kao zarobljenici. Mediazona i BBC identificirali su više od 550 poginulih stranaca iz preko 20 zemalja, od ukupno preko 160.000 potvrđenih ruskih žrtava.

Vladimir Putin tvrdi da se u Ukrajini bori 700.000 ruskih vojnika što je brojka koju ponavlja od 2024., dok Britansko ministarstvo obrane procjenjuje više od milijun ubijenih ili ranjenih Rusa. Kremlj se opire općoj mobilizaciji nakon bijega desetaka tisuća muškaraca tijekom ograničene mobilizacije 2022. Umjesto toga, Moskva nudi visoke plaće (do 50.000 dolara bonusa u nekim regijama), porezne olakšice, otpis dugova i ubrzano državljanstvo. Ugovori navodno traju godinu dana, ali se automatski produžuju na neodređeno vrijeme. Regrutiranje se proteže na zatvorenike, pritvorenike i migrante – uključujući racije u područjima gdje žive strani radnici, piše Independent.

Aktivisti iz skupine Idite Lesom ističu da su stranci posebno ranjivi: ne govore ruski, nemaju iskustva i smatraju ih „potrošnim materijalom“. Katerina Stepanenko iz Instituta za proučavanje rata kaže da je Kremlj postao 'kreativniji' u novačenju stranaca, ali da su ti napori 'izuzetno skupi' za Rusiju koja se suočava s ekonomskim usporavanjem. Putin je u prosincu tvrdio da je prošle godine potpisano preko 400.000 dobrovoljnih ugovora, brojka koju nije moguće neovisno provjeriti. Aktivisti upozoravaju da se sve svodi na pritisak nadređenih, prijevare ili prisilu.

Polina Alexandrovna Azarnykh nekoć učiteljica i vlasnica tvrtke InterEdu koja je pomagala arapskim studentima da dobiju ruske studentske vize, danas je ključna figura u Putinovom ratnom stroju – narednica za regrutiranje stranih boraca za rat u Ukrajini.

Preko Telegram kanala Azarnykh nagovara mlade muškarce iz siromašnih zemalja (Indija, Nepal, Bangladeš, Afrika, Kuba i drugi) da potpišu ugovore s ruskim Ministarstvom obrane. Obećava im brzo rusko državljanstvo nakon 6 mjeseci, bonuse, mjesečnu plaću od najmanje 2000 funti. Mnogi regruti dobivaju samo 10 dana obuke prije slanja na prve crte bojišnice, gdje su izloženi teškom rasizmu, maltretiranju i smrti. Jedan od njih, Omar, ispričao je za BBC da mu je Azarnykh spalila putovnicu kad je odbio platiti 3000 dolara za "neborbenu ulogu" koju mu je obećala. Prema Daily Mailu, Azarnykh zarađuje najmanje 6000 funti ( gotovo 7000 eura) provizije po regrutu, 50 posto bonusa i 10 posto mjesečne plaće tijekom cijelog ugovora. Do sada je navodno zaradila najmanje 2 milijuna funti, što pokazuje na društvenim mrežama, skupi satovi, dijamantno prstenje i luksuzni životni stil...Obitelji iz siromašnih zemalja diljem svijeta mole ruske vlasti za informacije o sudbini svojih sinova mnogi su prevareni lažnim obećanjima o poslovima u Rusiji, da bi završili na frontu bez iskustva i jezika.