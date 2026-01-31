Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASPRAVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI

Ovako se nekad zvala hitna: Što kad se sudariš usred ničega, a nema mobitela? 'Ako ne možeš... game over'

Sve fiksne telefonske linije zagrebačke Hitne pomoći trenutno nisu dostupne
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 13:39

Prije pametnih telefona i automatskih poziva 112, prometna nesreća na praznoj cesti značila je jedno – netko mora krenuti pješice po pomoć. Rasprava na Redditu podsjetila je kako su vozači 80-ih i 90-ih tražili hitnu preko govornica, SOS telefona uz autocestu ili čekali da naiđe prolaznik, a ponekad je sve ovisilo o čistoj sreći.

Na forumu Reddit ovih dana povela se rasprava koja je mnoge vratila u vrijeme prije pametnih telefona: kako se nekad zvala hitna pomoć ili policija nakon prometne nesreće, ako se sudar dogodi usred noći, na cesti bez kuća i bez prometa? Je li to značilo – nema spasa?Scenarij koji je postavio jedan korisnik – „auto totalka, ozlijeđeni ste, nigdje nikoga“ – izazvao je desetke odgovora, a većina svjedoči da su se ljudi tada snalazili kombinacijom improvizacije, infrastrukture i čiste sreće. „Ideš do prvog naselja i tražiš pomoć, ako ne možeš – game over“, napisao je jedan komentator, prilično brutalno sažimajući realnost tadašnjih cesta.Drugi su opisali uhodanu taktiku iz 80-ih i 90-ih: „Dogodilo nam se 80-ih. Jedan ostane i nada se da će netko naići, drugi krene pješke do prvog naselja.“

Uz glavne prometnice postojala je i pomoć u obliku hitnih telefona uz autocestu, postavljenih svakih kilometar ili dva. „Autoceste još i danas imaju telefone svakih ne znam koliko. U teoriji ne bi trebao hodati više od kilometra“, prisjetio se jedan korisnik. Stariji sudionici rasprave pamte i govornice: „Ja se sjećam kad sam bila mala... uvijek su bili oni telefoni na autocesti. Znam da mi je to bilo prefora“, napisala je 27-godišnjakinja. Ako ničega od toga nije bilo, računalo se na solidarnost. „Prolaznik ti stane i odveze te na hitnu ili ode do najbližeg naselja i kuca na vrata da pita za poziv“, stoji u jednom odgovoru. Bilo je i sarkazma: „Samo je trebalo viknut ‘Milicijaaa’, i odmah bi se jedan našao. Otkuda? Nitko nije znao“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Dobar zaplet za horor ili triler film.“

Danas je situacija bitno drukčija. Osim mobitela, noviji automobili u Europskoj uniji imaju eCall sustav koji automatski poziva 112 u slučaju teže nesreće i šalje točnu lokaciju. Ipak, mnogi i dalje voze starije modele bez te tehnologije, pa su „stare metode“ i dalje jedina sigurnosna mreža kad nestane signala.

Ključne riječi
hitna pomoć

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!