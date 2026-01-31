Okrutnost iranskog režima, žrtvovanje prosvjednika i američki 'predsjednik mira' koji to nije, nego će prije biti da je – predsjednik hira

Na sastanku UN-ova Vijeća za ljudska prava, prije osam dana u Ženevi, upečatljiv govor imao je Payam Akhavan, kanadski odvjetnik iranskog podrijetla, čiji je profesionalni rad na području međunarodnog kaznenog prava poznat i u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini. Tema sastanka bila je situacija u Iranu nakon pokolja tisuća, možda i nekoliko desetaka tisuća prosvjednika na ulicama niza iranskih gradova. "Karijeru sam počeo kao službenik za ljudska prava ovdje, u Ženevi, 1993. godine, tijekom rata u bivšoj Jugoslaviji. Zatim sam otišao raditi kao tužitelj na Međunarodni kazneni sud u Haagu.
Kakve veze ima Iran sa Evropom? Šta je EU briga šta se dešava u Iranu? Ko je finansirao i pokrenuo pokušaj obojene revolucije u Iranu i isto takve ali propale u Srbiji - evropske NVO. I u Ameici ubijaju demostrante svakodnevno i . . . . gde je osuda javnosti . . . . samo po neki mediji . . . Kaja Kalas ćuti, Ursula ćuti, Merz ćuti. Bitno je da svi napadaju Iran.