Okrutnost iranskog režima, žrtvovanje prosvjednika i američki 'predsjednik mira' koji to nije, nego će prije biti da je – predsjednik hira

Na sastanku UN-ova Vijeća za ljudska prava, prije osam dana u Ženevi, upečatljiv govor imao je Payam Akhavan, kanadski odvjetnik iranskog podrijetla, čiji je profesionalni rad na području međunarodnog kaznenog prava poznat i u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini. Tema sastanka bila je situacija u Iranu nakon pokolja tisuća, možda i nekoliko desetaka tisuća prosvjednika na ulicama niza iranskih gradova. "Karijeru sam počeo kao službenik za ljudska prava ovdje, u Ženevi, 1993. godine, tijekom rata u bivšoj Jugoslaviji. Zatim sam otišao raditi kao tužitelj na Međunarodni kazneni sud u Haagu.