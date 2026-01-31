Naši Portali
ČETIRI VELIKE SOLARKE

Solarna revolucija: A3 će biti prva autocesta koja sama proizvodi struju

storyeditor/2026-01-30/PXL_190424_113312896.jpg
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
1/3
Autor
Vedran Balen
31.01.2026.
u 12:09

Trenutačno su na mreži autocesta kojima upravlja HAC u funkciji 74 elektropunionice, a ugovoreno je još 170

Hrvatske autoceste planiraju izgradnju četiriju velikih solarnih elektrana uz autocestu A3 na potezu od Zagreba do Županje. S obzirom na to da jedina postojeća elektrana na autocesti A6 više služi kao zaštita od buke, četiri buduće elektrane smatraju se zapravo početkom njihova podizanja u blizini autocesta. Paneli će biti postavljeni na površini od gotovo 35 hektara, a planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije je 12,4 GWh. Osim energetske neovisnosti, proizvodnje električne energije za vlastite potrebe i modernizacije infrastrukture, njima HAC želi iskoristiti dosad neiskorištene velike površine uz autoceste, s njihovim prirodnim potencijalima.

Elektrane će se graditi na području čvorova Sredanci i Ivanja Reka te odmorišta Rastovica i Zagreb – Plitvice, a realizacijom ovog projekta Hrvatska će dobiti prvu solarnu autocestu. U HAC-u tvrde kako kontinuirano provode aktivnosti identifikacije pogodnih površina uz autocestovnu infrastrukturu za implementaciju fotonaponskih sustava. Navedene lokacije odabrane su zbog važnih raspoloživih površina te zadovoljavajuće razine insolacije, a trenutačno su u tijeku aktivnosti na razradi rješenja u okviru ugovorenog postupka. U ovoj se fazi provjerava izvedivost s tehničkog, prostornog i ekonomskog aspekta.

Prema grubim internim procjenama, godišnja proizvodnja električne energije na lokacijama Zagreb – Plitvice (2,5 ha), Rastovica (3,1 ha), Sredanci (11 ha) i Ivanja Reka (18 ha) mogla bi iznositi približno 1 GWh/god, 1.3 GWh/god, 3.8 GWh/god i 6.3 GWh/god. Iz HAC-a napominju kako su navedene vrijednosti isključivo preliminarnog karaktera, dok će konačni podaci o instaliranoj snazi i očekivanoj godišnjoj proizvodnji biti poznati tek nakon završetka i stručne evaluacije idejnih rješenja.

– S obzirom na to da su sve analize podložne promjenama tijekom izrade tehničke dokumentacije, u trenutačnoj fazi nije moguće donositi zaključke o kapacitetima pojedinih lokacija – ističu iz Hrvatskih autocesta. Dovršetak završnih verzija idejnih rješenja očekuje se u ožujku ove godine. Na temelju tih rezultata HAC će planirati daljnje korake, uključujući odabir najpovoljnijeg modela financiranja, bilo kroz vlastita sredstva bilo prijave na EU fondove ili druge dostupne modele.

– U slučaju potvrde opravdanosti ulaganja, procjenjuje se da bi ugradnja prvih sustava mogla započeti iduće godine, uz napomenu da dinamika realizacije ovisi o postupcima ishođenja dozvola, tržišnim kretanjima u sektoru energetike te mogućim proceduralnim zastojima – priopćio je HAC. U tvrtki zaduženoj za građenje i upravljanje autocestama ističu svoju dugoročnu usmjerenost na povećanje udjela obnovljivih izvora energije u svom poslovanju te na razvoj rješenja koja doprinose energetskoj neovisnosti, održivosti i modernizaciji autocestovne infrastrukture.

U tom okviru provode aktivnosti identifikacije pogodnih površina uz autocestovnu infrastrukturu za implementaciju solarnih elektrana. U tijeku je jedan takav projekt koji provode u suradnji s Europskom investicijskom bankom radi ozelenjivanja poslovanja putem daljnje implementacije fotonaponskih sustava te razvoj infrastrukture za održivu mobilnost, uključujući električne punionice i stanice za vodik.

S obzirom na to da je segment elektropunionica u nadležnosti koncesionara, u HAC-u ne razmatraju koncepte upravljanja opterećenjem vezanima za taj sustav. Trenutačno su na mreži autocesta kojima upravlja HAC u funkciji 74 elektropunionice, a ugovoreno je još 170.

