'Vučića uopće nije briga za Europsku uniju i njezine vrijednosti. Važna mu je samo nesputana vlast u Srbiji'

Posjet izaslanstva Europskog parlamenta Srbiji izazvao je očekivanu, ali žestoku reakciju režima Aleksandra Vučića. Ako je netko uopće sumnjao u narav Vučićeve vlasti, posjet delegacije EP-a sve je razjasnio. Umjesto odgovora na konkretne primjedbe o stanju demokracije, vladavine prava i medijskih sloboda, Beograd je posegnuo za starim obrascima – diskvalifikacijama, teorijama zavjere i histeričnim optužbama o "uroti Zapada". U središtu tih napada našao se i Tonino Picula , stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, čija je poruka, čini se, pogodila osjetljivo mjesto autoritarnog poretka koji sve teže podnosi međunarodni nadzor. Uvrede koje su hrvatskom europarlamentarcu upućivali predstavnici Srpske napredne stranke pod dirigentskom palicom Aleksandra Vučića bile su ispod svake razine, a išlo se tako daleko da je Picula etiketiran kao ratni zločinac. Sve to uz asistenciju medijskog mulja koji kontroliraju vlasti u Beogradu. To potvrđuje staru istinu; jednom Šešeljev radikal, uvijek radikal. Bježeći od susreta s europskim parlamentarcima vlast je u Skupštini Srbije organizirala izložbu o Jasenovcu s namjerom da se ponize hrvatski predstavnici u delegaciji, koje su nazivali ustašama, a ta izložba je bila sve samo ne odavanje počasti nevinim jasenovačkim žrtvama. U ekskluzivnom razgovoru za Obzor, Tonino Picula govori o stvarnim razlozima nervoze srbijanskog režima, granicama europske strpljivosti prema Vučiću, ali i o širem geopolitičkom kontekstu u kojem se Europa danas nalazi. Dotaknuli smo se i odnosa hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kao i pitanja postoji li uopće koherentan europski odgovor na politiku čovjeka koji se ponaša poput političkog nasilnika, sustavno potkopavajući međunarodno pravo, savezništvo, ali i same temelje demokracije u Sjedinjenim Američkim Državama.