Nigerijka (28) progutala 121 kapsulu kokaina i heroina: 'Bila je nervozna'

Nigerijka (28) je progutala 121 kapsulu heroina i kokaina, piše Il Messaggero. Ženu su karabinjeri zaustavili u ulici Noalese, u blizini treviške međunarodne zračne luke Antonio Canova, nedugo nakon što je sletjela iz Bruxellesa. Postala im je sumnjiva jer je pokazivala izrazite znakove nervoze nakon slijetanja. Privedena je u policijsku postaju, gdje je priznala da je večer prije progutala oko 120 kapsula s drogom kako bi izbjegla granične kontrole.

Odvedena je u bolnicu, gdje je utvrđena prisutnost brojnih stranih tijela u trbušnoj šupljini. Tijekom postupka vađenja, koji je proveden pod stalnim liječničkim nadzorom, iz tijela joj je izvađena ukupno 121 kapsula. U njima se nalazio kokain i heroin ukupne težine oko 1.2 kilograma. Žena, koja nije imala policijski dosje, uhićena je i prevezena je u zatvor u Veneciji.