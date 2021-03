Policija traži roditelje: Novorođenče će zbrinut Dječji dom ili udomiteljska obitelj

Dječja kolica u kojima je u petak navečer ostavljen tek dva tjedna star dječačić u ponedjeljak popodne bila su prazna. Stajala su u predsoblju iza zaključanih vrata upečatljive kuće s ljubičastom fasadom na zagrebačkom Žitnjaku. Kuća je to u kojoj inače živi šesteročlana obitelj, a iz koje često na ulicu znaju dopirati zvuci razigrane djece. Takva uobičajena strka i graja ovog je ponedjeljka izostala. Kuća je zjapila prazna.

Počeo je normalno jesti

A da u njezinu domu nema nikoga, pomislila je prije četiri dana i 17-godišnjakinja koja je bebu tada i pronašla. Zbilo se to u petak pola sata prije ponoći, nakon što se vratila s proslave djedova rođendana na kojem je njezina obitelj odlučila ostati malo dulje nego ona. Kad je ušla u kuću, začula je plač djeteta. Začudilo ju je to, jer u kući nije trebalo biti nikoga. U mračnom predsoblju u prizemlju kuće ubrzo je ugledala bebu koja joj nije izgledala poznato. Bila je zamotana samo u plahtu i ostavljena u dječjim kolicima u kojima inače voze njezinu najmlađu sestru. Beba je izgledala zdravo, ali pothlađeno pa ju je odmah zamotala u dekicu, odnijela na gornji kat kuće gdje je radilo grijanje te nazvala majku, koja je o svemu odmah obavijestila hitnu i policiju. Hitna je mališana odmah pregledala i prevezla u bolnicu na Rebro.

– Nakon što je dovezen, bilo je problema s hranjenjem, nije želio ništa jesti, ali to je potrajalo možda nekoliko sati, nakon čega je počeo normalno jesti. Bio je i malo dehidriran, ali generalno se po njegovu stanju odmah vidjelo da nije riječ o zanemarivanoj bebi. Netko ga je njegovao i brinuo se za njega. Rođen je s urednom porođajnom težinom, nije nedonošče – kazali su liječnici KBC-a Zagreb, koji u početku nisu ni znali koliko je mališan star.

Da se rodio prije dva tjedna procijenili su prema izgledu pupka s obzirom na to da je mališanu on otpao te da se rana već bila sasušila. A trenutačno su jedini koji mogu dati odgovor na to kada je dječarcu rođendan njegovi roditelji, baš kao što su oni i jedini koji mogu kazati kako se zove. Pod uvjetom da su mu uopće dali ime. Jer toj je bebi nešto najbliže imenu i prezimenu što ima šifra pod kojom je registriran u KBC-u Zagreb, a koja glasi N 2021 0297955 N.

Policija se to trenutačno trudi promijeniti svim silama. Kako su rekli, rade na kriminalističkom istraživanju i utvrđivanju svih činjenica, a prioritet je svakako pronaći roditelje dječaka jer s tim će doći i odgovori na pitanja kojih je sad doista mnogo. Kao najbitnija izdvajaju se ona zbog čega su odlučili ostaviti svoju bebu te zbog čega su je ostavili baš u kući te šesteročlane obitelji. A ovisno o tome uspiju li identificirati roditelje, mogla bi ovisiti i daljnja sudbina djeteta.

– Nije nam poznat identitet djeteta ni roditelja kao ni razlozi njegova ostavljanja, a u tijeku je kriminalističko istraživanje. Nakon utvrđivanja cjelokupnih obiteljskih okolnosti procijenit će se potrebe za poduzimanjem daljnjih i odgovarajućih radnji za zaštitu dobrobiti djeteta, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima – odgovorili su u zagrebačkom Centru za socijalnu skrb na naš upit o tome što će se sada dogoditi s bebom.

Naime, s obzirom na to da je zdravstveno stanje mališana dobro, trenutačno nema potrebe da on bude u bolnici. Iako je obitelj koja je pronašla dijete kazala da bi voljela preuzeti brigu o njemu, to trenutačno ipak nije opcija jer bi ta obitelj za takvo nešto prvo morala proći evaluaciju CZSS-a. A upravo CZSS u idućih nekoliko dana mora odlučiti o sudbini djeteta. Kad bi se znao njegov identitet, postojala bi opcija da ono privremeno završi kod djeda ili bake, ali budući da to nije slučaj, trenutačno postoje samo dvije mogućnosti.

U Dom do kraja tjedna?

– Najbolje bi bilo da bebu zbrine neka udomiteljska obitelj. Naravno, to bi morala biti kvalitetna obitelj koja se već nalazi u sustavu, a takvih obitelji koje se mogu brinuti o bebici od dva tjedna na području Zagreba jako je malo pa su, na žalost, šanse da se to dogodi također male. Ipak, kad bi se to dogodilo, beba praktički ne bi ni trebala dolaziti k nama u Nazorovu, nego bi je odmah udomili kod te obitelji. Druga opcija je da dijete bude zbrinuto kod nas, no to bi se isto trebalo dogoditi najkasnije do kraja tjedna, a realno može već i sutra ili preksutra, ovisno kad nam Centar za socijalnu skrb pošalje zahtjev za pružanje skrbi – objasnila nam je Jasna Ćurković Kelava, dugogodišnja ravnateljica Doma za djecu u Nazorovoj.