Strava u Zagrebu: Srušili ženu, pa je tramvaj vukao 3 metra. Policija traži dvojicu muškaraca

Zagrebačka policija traži dvojicu muškaraca koji bi mogli imati saznanja o događaju koji se dogodio 28. veljače 2021. godine oko 14.10 sati na tramvajskom stajalištu na Trgu kralja Petra Krešimira IV bb, smjer jug.

Naime, 44-godišnjakinja je došla u verbalni sukob s dvije nepoznate muške osobe. Tom prilikom ju je jedna od njih rukama odgurnula. Prilikom pada udarila je u bočnu stranu tramvaja koji se kretao te je pala na lijevi bok između tramvaja i rubnog kamena stajališta. Tramvaj ju je povukao u duljini od oko tri metra. Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu, priopćila je zagrebačka policija.

Foto: PUZ



Prvi nepoznati muškarac u dobi od 25 do 30 godina, visine oko 180 do 190 cm, srednje tjelesne građe, sive kraće kose, obrijan, bio je odjeven u crnu jaknu, plavu majicu i bijele hlače. Na nogama je nosio svijetle tenisice, a oko vrata crnu torbicu s natpisom. Drugi nepoznati muškarac u dobi je od oko 25 do 30 godina, visine 180 do 190 cm, srednje tjelesne građe, obrijan, a bio je odjeven u bijelu jaknu s crnim uzorcima, bijele hlače, nosio je tamne tenisice, a na glavi plavu šilt-kapu.



Ako građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, policija ih poziva da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili da se jave na broj 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno.