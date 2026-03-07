Naši Portali
Najnovije vijesti
STRAŠNI NAPADI UKRAJINI

Rusija napala Ukrajinu dronovima i projektilima: Najmanje 10 mrtvih u Harkivu

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
07.03.2026.
u 22:55

U Kijevu su ozlijeđene tri osobe, a grijanje je prestalo s radom u 2806 stambenih zgrada u četiri okruga diljem glavnog grada nakon ruskog napada na energetska postrojenja, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Rusija je u subotu navečer dronovima i projektilima napala Ukrajinu, oštetivši infrastrukturu i usmrtivši najmanje10 ljudi, uključujući i dvoje djece, u sjeveroistočnom gradu Harkivu, rekli su ukrajinski dužnosnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ciljala energetski sektor i željezničku infrastrukturu diljem zemlje. "Partneri bi trebali odgovoriti na ove divljačke napade protiv života", rekao je Zelenski na Telegramu.

"Rusija nije odustala od pokušaja uništavanja stambene i ključne infrastrukture zemlje i stoga bi se potpora trebala nastaviti", rekao je Zelenski, pozivajući partnere da nastave sa zračnom obranom i isporukama oružja. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov i regionalni tužitelji kažu da je u gradu u napadu na peterokatnicu poginulo 11 osoba, jedna osoba više nego što Zelenski navodi.

Zelenski je u svome noćnom obraćanju napad nazvao "stravičnim". Rekao je da spasilački timovi, uključujući i stručnjake iz drugih regija, i dalje raščišćavaju i traže tijela pod ruševinama. U Harkivu je 15 ljudi je ranjeno, a 19 stambenih zgrada oštećeno u ruskim napadima, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

Volodimir Zelenski napad Ukrajina Rusija

