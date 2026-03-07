Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke o američkim bazama

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ispričao se zemljama Zaljeva za napade nakon što je ubijen njihov vrhovni vođa i mnogi članovi najvišeg vojnog i političkog rukovodstva. U vrlo kratkoj snimljenoj izjavi Pezeshkian je rekao kako ih neće napadati ako napadi na Iran neće dolaziti s njihova teritorija. Pezeshkian je podsjetio na civilne žrtve izraelsko-američkog napada na Iran te se osvrnuo i na traženje Donalda Trumpa o bezuvjetnoj predaji Irana – to je za njega neprihvatljivo.

Međutim, ubrzo nakon što je na nacionalnoj iranskoj televiziji emitirana ta izjava, dronovima je napadnuta zrakoplovna baza Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je pogođen američki komunikacijski centar, radar za rano opažanje i upravljanje vatrom, što je mogla potvrditi televizija Al Jazeera. Pezeškianove riječi dodatno je pojasnilo zapovjedništvo Iranske republikanse garde ističući kako nije počinila agresiju protiv nijedne susjedne zemlje, čiji suverenitet priznaju, no ako se nastavi napad Amerike i Izraela, tada će se sve vojne baze u regiji smatrati legitimnim vojnim metama.

Napadaju ako budu napadnuti

U noći s petka na subotu napadnut je i pogođen aerodrom u Teheranu s kojega su bili vidljivi velika vatra i dim. Da bi jučer oko podneva bilo javljeno kako su se u Teheranu začule nove eksplozije nakon novog izraelskog napada. Inače, prvi put od početka napada na Iran iz Teherana se javila i ekipa američke televizije CNN. Međutim, najvažnija vijest početka ratnog vikenda u Iranu jest vijest kako je Rusija ustupila Iranu obavještajne podatke. To prenosi cijeli niz medija pozivajući se, međutim, na neimenovane izvore. Prema tim izvješćima, Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke o lokacijama i kretanju američkih trupa, brodova i zrakoplova što je prvi pokazatelj da se Moskva nastoji uključiti u rat.

Velik dio obavještajnih podataka koje je Rusija podijelila s Iranom bile su snimke iz sofisticirane konstelacije ruskih nadzemnih satelita, rekao je jedan od izvora za CNN. Također nije jasno može li se bilo koji pojedinačni iranski napad povezati s ruskim obavještajnim podacima o ciljanju, o čemu je prvi izvijestio Washington Post. No, nekoliko iranskih dronova pogodilo je lokacije na kojima su se nalazili američki vojnici posljednjih dana. Iranski dron udario je prošle nedjelje u improvizirani objekt u Kuvajtu u kojem su smještene američke trupe, ubivši šest američkih vojnika, izvijestio je CNN. Analitičari u zaljevskim medijima očekuju da bi činjenica da se troje američkih vojnika vraća u ljesovima mogla dodatno smanjiti potporu Donaldu Trumpu za napad na Iran, pa i dovesti do većeg pritiska da se napad zaustavi. CNN također, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da bi i Kina, koja do sada nije davala nikakvu potporu Iranu od početka napada, mogla pružiti toj zemlji financijsku i materijalnu pomoć, moguće i u zamjenu za prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac.

Dolazi i treći nosač aviona

Još, SAD se priprema poslati treću udarnu skupinu nosača zrakoplova, predvođenu nosačem zrakoplova USS George H.W. Bushom, na Bliski istok, izvijestio je Fox News. Nosač zrakoplova američke mornarice USS Abraham Lincoln već je u području američko-izraelske vojne operacije protiv Irana. Drugi nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, trenutačno je u Crvenom moru. Ovom viješću također se do kraja opovrgava vijest koja je posljednjih dana forsirana iz Irana kako je nosač Abraham Lincoln bio i pogođen te je napustio područje operacija, po ovome to doista nije istina.