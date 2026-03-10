Europa će biti gubitnik ako se uključi u rat protiv Irana, tvrdi analitičar

Europske zemlje trebale bi slijediti politiku španjolskog premijera Pedra Sancheza i apsolutno se distancirati od ničim izazvanog rata u Iranu koji Netanyahu i Trump neće dobiti, a svatko tko se uključi, bez obzira na ishod, bit će veliki državnički gubitnik, tvrdi geopolitički analitičar Đuro Božanović. Prema njegovim riječima, na djelu je uvođenje novih pravila u svijetu i svođenje starih računa, pri čemu je Trump potrgao silnice zapadne demokracije utemeljene poslije Drugog svjetskog rata. Sve to povezuje s tzv. Donroe doktrinom - vladavinom sile, ukidanjem multipolarnosti, slabim otporom ostatka svijeta Trumpu, stvaranjem novog hegemona i okretanjem EU prema Kini.

- Od puno ljudi ćemo čuti ovih dana da su se SAD i Izrael odlučili obračunati sa starim demokratskim poretkom utemeljenim poslije Drugog svjetskog rata. Narodi zapadne i istočne hemisfere razočarani su Donaldom Trumpom, a vjerovali su u svjetsko bolje sutra, novu pravednost i ispravljanje civilizacijskih nepravdi njegovom pobjedom na zadnjim predsjedničkim izborima – kaže Božanović.

On tvrdi da se još samo dvije zemlje bespogovorno i nepobitno poštuju i slušaju, SAD i Izrael, točnije Trump i Netanyahu, jer se poredak multipolarnosti sila američkim nasiljem po svijetu uvelike promijenio. Oko svega vrti kapital i želja za prevladavanjem nečijeg kapitala ili preuzimanjem postojećeg tuđeg kapitala pod svoje okrilje. Izrael želi osvojiti za sada kapitalom Bliski istok, a tada postaviti okupacijom dugoročno kroz 50-100 godina i svoja nacionalna prava kao i zastavu na taj teritoriji, tvrdi Božanović i dodaje kako zapravo to nije Izrael nego ljudi iz sjene koji drže najveće resurse svjetskog kapitala. U prijevodu to znači da nepoznate silnice u sjeni kroje izraelske, odnosno židovske dnevne politike ne samo na Bliskom istoku, nego i u svijetu.

- Nagomilavanjem vojnih snaga u okruženje Irana te izvođenjem agresivnih napada na Gazu, Libanon i okolne teritorije, pravdajući sve to obranom suvereniteta židovske nacionalne države, Izrael je difuzno prodro u sve pore arapskog skršenog političkog tijela, a sada ga razara i gospodarski. Milijarda dolara dnevno za potrošnju je kap u moru s obzirom na činjenicu koliko novca dolazi iz sjene – nastavlja Božanović.

Poskupljenje goriva Božanović smatra dobro osmišljenom pričom, jer je Trump rušenjem venezuelskog predsjednika osigurao jeftine naftne zalihe. Time, kaže, ne samo da je ostvario postulat svoje doktrine o nepoštivanju suvereniteta druge države, nego je slobodnu trgovinu učinio ovisnom o volji samo jedne tzv. supersile-SAD-a. Povećanjem rezervi goriva pokrit će se troškovi za skupe projektile za ratovanje s Iranom.

- Također, Europa će samo kroz porezna davanja na naftne derivate zarađivati cca 500 milijuna eura dnevno, jer ako uzmemo da se u Europi cca pola milijarde rezervoara goriva toči i da države EU uzmu svaka samo jedan euro po rezervoaru, to je već pola milijarde, ali naravno sume su daleko veće. Ako je već tako, neka taj dio novca ostane u EU zemljama za podršku EU gospodarstva, a ni u kojem slučaju ne smije ići u SAD za rakete koje bespotrebno koriste za ničim izazvan rat – tvrdi analitičar.

On dodaje da će EU građani na kraju platiti najveću cijenu kako ukrajinskog, tako i iranskog rata. Ali krivac za europsko nesnalaženje u odgovoru nije Trump. - Krupnom kapitalu iz američkih interesnih skupina je u interesu da rat u Ukrajini traje, ali isto tako je interes da za sada ne ide u daljnju eskalaciju jer iste te interesne skupine trebaju relativni mir koji je pod njihovom kontrolom u EU barem za sada. Bojim se, ako se spomenutim interesnim skupinama ostvare zacrtani trenutni ciljevi, da će na red doći i EU, možda ne trenutno, ali u skoroj budućnosti – poručuje.

Situacija u UAE i regiji daje naslutiti da se bliži kraj dominaciji mnogih zemalja koje su slovile kao porezne oaze i oaze trokuta i četverokuta, kako ih naziva, vrlo sumnjivih, ali apsolutno legalnih transakcija, kojima je krupni kapital zaobilazio matične države radi visokih poreznih obaveza, i kroz neke od spomenutih zemalja svoj novac transferirao u EU porezne oaze potpuno legalno, s tim da je koristio "trokute" i "četverokute" dakle više zemalja kako bi se zameo trag apsolutnom porijeklu kapitala odnosno kako bi se izbjegla porezne davanja u matičnim državama.

Upravo radi takvih transakcija i krupnog kapitala većina građana EU posebno u jakim ekonomski razvijenim zemljama plaća abnormalno visoke poreze, jer oni koji imaju kapital skoro ništa u matičnim državama niti ne plaćaju ili je to plaćanje svedeno na simboliku. - Za 30 godina ono što je danas Dubai postat će trenutno razoreno područje Palestine. Na primjer, Dubai više nije interesantan jer su se pojavile razne skupine srednje platežne moći koje koriste privilegije i sada sve uloženo će im krupni kapital pokušati smišljeno srušiti i prebaciti u novo stvorenu poreznu i financijsku oazu krupnog kapitala, tvrdi Božanović. Krupni kapital se bori samo za naftu i to je njihov prioritet, a ne za ljudske živote koji su kolateralna šteta borbe za naftne zalihe.

- Europske zemlje trebale bi u svakom slučaju slijediti odluku Španjolskog premijera Pedra Sancheza i apsolutno se distancirati od ovog ničim izazvanog rata koji Netanyahu i Trump neće dobiti, odnosno svatko tko se uključi bez obzira na ishod rata bit će veliki državnički gubitnik, a iz ovog rata profitirati mogu samo oni koji upravljaju krupnim kapitalom ovoga svijeta. Obzirom na to da Netanyahu i Trump neće dobiti ovaj rat i da su već do sada ostvarili ogromne gubitke, nadam se da će ih zdrav razum spriječiti da ne gađaju iz jala nuklearnu elektranu Bushehr u Iranu, što bi izazvalo katastrofalne posljedice – upozorava analitičar.

Dok EU vlastite građane trenira disciplini zelene energije, nitko od zelenih udruga i parlamentarnih stranaka ne komentira katastrofalne posljedice po okoliš našeg planeta koje je izazvao Izrael napadima na rafinerijska postrojenja u Iranu, nastavlja Božanović. Takve količine zagađenja koje su Netanyahu i Trump izazvali u jednom danu, čitava europska unija ne može proizvesti u 30 godina svojom industrijskim proizvodnjom i ispuštanjem stakleničkih i drugih štetnih plinova kroz svoje proizvodne pogone i standarde civilnog života općenito. Božanović na kraju postavlja pitanje postoji li među zelenim udrugama i političkim strankama netko tko će ovakav pristup Netanyahua i Trumpa značajno osuditi?

- Želim naglasiti da je poništenje zapadne demokracije koju smo poznavali do sada prisutno u ogromnoj mjeri, ali 2028. godina se bliži i Trump se više neće kandidirati, a njegov politički utjecaj bit će uvelike smanjen nakon izbora za Senat i Kongres 2026. No dok traje njegovo predsjednikovanje, do tada traje i njegova doktrina ili bolje rečeno politička filozofija – zaključio je Božanović.