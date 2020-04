Poglavniku potvrđeno 15 godina zatvora za ubojstvo devet članova jedne obitelji

Albert Topić (49) zvani Poglavnik pravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora jer je kao pripadnik HVO-a 10. kolovoza 1993. godine sudjelovao u ubojstvu devet članova obitelji Bešlaga i Tiro u selu Mokronoge u BiH. Odlučio je tako Vrhovni sud koji je potvrdio nepravomoćnu osuđujuću presudu koji je u rujnu 2015. dobio zagrebački Županijski sud.

Odlukom Vrhovnog suda, pravomoćna je postala i presuda Petru Majiću (48), Topićevom suborcu, koji je zbog nedostataka dokaza bio oslobođen optužbi. Topiću se inače u ovom posljednjem postupku sudilo u odsutnosti, a i njemu i Majiću se za ovaj stravični zločin prije toga sudilo u Zagrebu, kada je s njima suoptužen bio i Ivan Baković, koji je prije izricanja presude pobjegao u BiH. On je tada bio osuđen, dok su Topić i Mamić bili oslobođeni optužbi.

Baković je naknadno zbog zločina u Mokronogama osuđen na 15 godina zatvora na sudu u Livnu i to zbog ratnog zločina nad civilima, a dok je izdržavao kaznu, prije nekoliko godina umro je u zatvoru u Mostaru. Što se tiče Topića, on je na ponovljenom suđenju osuđen jer je dokazano da je on osobno dužio pušku kojom je zločin počinjen.

Za svako ubojstvo dobio je po 12 godina zatvora, a na koncu su mu te kazne bile objedinjene u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna koja mu se mogla izreći, odnosno koja je vrijedila u vrijeme počinjenja zločina.

U zločinu u Mokronogama, ubijeno je pet muškaraca i četiri žene. Svi su bili članovi jedne obitelji, a Topić ih je s Bakovićem odveo iz njihove kuće u obližnju šumu. Naredili su im da legnu na pod, a nakon čega su ih sve pobili. Topić je osobno ispalio 51 projektil iz oružja, na mjestu usmrtivši devet osoba.

Obrazlažući svoju odluku Vrhovni sud je prvo naveo kako je tužiteljstvo ovaj događaj kvalificiralo kao deveterostruko ubojstvo, a ne kao ratni zločin nad civilima, za što je bio u Livnu osuđen Topićev supočinitelj Ivan Baković.

- U ovom kaznenom postupku sud je vezan zakonom pa ne smije optuženika proglasiti krivim za kazneno djelo drukčije i teže od onog koje mu je optužbom stavljeno na teret. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva je teže kazneno djelo - naveo je Vrhovni sud. Objašnjavajući odluku o kazni, Vrhovni sud je naveo kako smatra da će jedinstvena kazna na koju je Topić osuđen ispuniti svrhu kažnjavanja.

- Riječ je o maksimalnom trajanju kazne zatvora koja se prema zakonu može izreći. Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud posebno kao otegotne okolnosti cijenio da su žrtve izvedene iz svojeg doma, a na nijedan način nisu ugrožavale ni optuženog ni drugog muškaraca. Žrtve su članovi dvije obitelji, usmrćeni su u ležećem položaju.

Optuženik je iskazao brutalnost koja se očituje u većoj količini ispaljenog streljiva u žrtve. Žrtve su bile osobe mlađe životne dobi i nisu sudjelovali ni u kakvim međunacionalnim sukobima. Kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano.

Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao žrtvama i preživjelim članovima njihovih obitelji - naveo je u obrazloženju presude vrhovni sud.

Što se tiče Majića, za njega su naveli da mu je potvrđena oslobađajuća presuda jer indicije koje bi mogle upućivati na zaključak da je on sudjelovao u ubojstvima, nisu dostatne za nedvojbeno utvrđivanje njegove krivnje.