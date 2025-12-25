Kakav sretnik: Na Badnjak osvojio drugi najveći dobitak u povijesti SAD-a

Nakon izvlačenja američke lutrije Powerball kasno u srijedu, listić kupljen u saveznoj državi Arkansas je osvojio 1,8 milijardi dolara, što predstavlja jedan od najvećih zgoditaka u povijesti zemlje. Vrijednost nagrade se povećala nakon što ju nitko nije osvojio na izvlačenju u ponedjeljak, a prodaja listića u zadnji tren je podigla jackpot na 1,817 milijarde dolara, što ga čini drugim najvećim zgoditkom u povijesti Sjedinjenih Američkih Država i najvećim zgoditkom Powerballa 2025., objavila je lutrija u četvrtak.

Dobitni brojevi 4, 25, 31, 52, 59 i 19 su izvučeni jedan sat prije ponoći. Izgledi da ih se pogode iznose zapanjujućih jedan naprema 292,2 milijuna. To je tek drugi put da je netko iz Arkansasa osvojio Powerballov jackpot. Prvi put se to dogodilo 2010.

Listići za Powerball koštaju dva dolara. Sretni dobitnik može izabrati da mu se puna vrijednost nagrade isplaćuje u obrocima tijekom 29 godina ili da mu se odmah isplati otprilike 834,9 milijuna dolara, od kojih se onda još oduzima porez, prema internetskoj stranici lutrije.

Powerballov jackpot je posljednji put osvojen 6. rujna dvama listićima u saveznim državama Missouri i Texas koji su podijelili nagradu od 1,787 milijardi dolara. Vrijednost jackpota raste kada ga nitko ne osvoji. Jackpot je osvojen jednom na Badnjak 2011. i četiri puta na Božić.

Najveći dobitak ikada osvojen u SAD-u bio je Powerballov jackpot u vrijednosti od 2,04 milijarde dolara, a listić je kupljen u saveznoj državi Kaliforniji 2022. Veliki iznosi nagrade u pravilu povećaju prodaju listića, što pak povećava državna sredstva za obrazovanje i druge javne troškove.