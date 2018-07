Podstanari prevaranti teroriziraju Osječane: 'Ostali su dužni 6000 kuna, jedna žrtva je prodala kuću'

Podstanari koji već duže na području Osijeka žive besplatno na račun stanodavaca prevarili su još jednu žrtvu. Marija je lani iznajmila svoj dvosobni stan u Naselju Lj. Posavskog bračnom paru s troje djece, s jednim od supružnika potpisala je ugovor o najmu, podstanare uredno prijavila te platila porez sedam mjeseci unaprijed, no na kraju je prevarena, piše Glas Slavonije.

- Na oglas mi se javio pristojan čovjek, dobro odjeven, kao i njegova supruga i troje djece. Pitali su mogu li se odmah useliti, jer imaju neugodnu situaciju - bivši ih najmodavac tjera iz kuće gdje su podstanari bez otkaznog roka, jer je kuću prodao. Prihvatio je stanarinu od 1000 kuna mjesečno, i to da mora dati novac za dva mjeseca unaprijed. Inzistirao je da "ovaj put" svakako sklopimo ugovor u kojemu je otkazni rok čak 60 dana kako bi se osigurao da ponovno na završi na cesti s malom djecom. Ugovor smo i potpisali kod javnog bilježnika. Tražio je prijavu u MUP-u, i to sam učinila, a paralelno sam otišla i u Poreznu upravu i uplatila obvezu za idućih sedam mjeseci. Na dan useljenja tražio je i očitanje svih brojila kako bi se osigurao da ne mora platiti ono što nije potrošio. Kada se useljavao, pružio mi je 2000 kuna, ali je dodao kako mu je to, eto, sve do 20. u mjesecu, dok mu ne sjedne plaća. Pogledala sam tu malu djecu, bilo je mjesec dana uoči Božića, nisu imali svoju kuhinju, pa sam mu 1000 vratila i rekla neka bolje za taj novac opremi stan, a meni stanarinu za sljedeći mjesec uplati 20. Bio je jako zahvalan - prepričava Marija.

No, kada je došao 20. u mjesecu od uplate nije bilo ništa. Marija je čekala zbog blagdana i male djece, a onda je otkrila da podstanari od sredine studenoga do kraja siječnja nisu uplatili ni jednu jedinu lipu za struju, vodu, plin i odvoz smeća. U veljači je, kaže, shvatila da je prevarena. Angažirala je odvjetnika i poslala im otkaz ugovora pa čekala da otkazni rok prođe. Na kraju su 15. travnja otišli, ali su ostali dužni 6000 kuna za stanarinu i režije, od čega je samo dug za plin bio 2800 kn. Otkrila je tada i da nije jedina koja je prevarena. Sjetila se adrese na kojoj su njezini podstanari bili prijavljeni prije nego što su došli k njoj i potražila je vlasnika nekretnine.

- Bila je to starija gospođa, koja u to vrijeme više nije bila vlasnica kuće u kojoj su oni bili prije nego što su došli k meni. Kuću je prodala da ih se riješi! U suzama mi je ispričala kako ih je naivno primila u kuću bez ugovora, a onda su oni na njezin račun i bez plaćanja kod nje živjeli mjesecima i nije im mogla ništa. Na kraju je kuću prodala jer je našla kupca koji je rekao da će se on njih već riješiti - rekla je Marija, koju je nazvala još jedna žena s područja Osijeka koja je u njenoj priči prepoznala svoju i rekla da su se k njoj uselili na dan kada su se iselili od Marije.

- Kako je kroz razgovor shvatila s kim ima posla, pošla ih je s mužem odmah otjerati iz stana i nekako je uspjela. Nedugo nakon toga doznala sam da su prešli u treći stan, negdje na Jugu 2, te da sada taj najmodavac prolazi moju priču - kaže Marija.

