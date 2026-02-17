Tržište rada na prekretnici: Prerađivačka industrija gubi radnike, a zdravstvo i obrazovanje uzimaju nove

Ne računajući uobičajene fluktuacije vezane uz odlaske u mirovinu, školovanje i prelaske s jednog radnog mjesta na drugo, ove se godine može očekivati između 17 i 18 tisuća novih radnih mjesta. Gdje bi ona mogla nastati? Sudeći prema trendovima iz prošle godine, vjerojatno ne u prerađivačkoj industriji, gdje je u godinu dana nestalo oko 5600 radnih mjesta (3%) ili u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, gdje radi oko 2000 zaposlenih manje nego prije godinu dana. Novi poslovi niču kao gljive poslije kiše u javnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu, i to po stopama od dva do tri posto godišnje, što je u velikom neskladu s dugoročnim demografskim trendovima i zdravom logikom. Zavod za zapošljavanje navodi da je tijekom siječnja prijavljeno oko 20 tisuća slobodnih radnih mjesta. Najveći udio u prijavljenim slobodnim radnim mjestima imale su djelatnosti obrazovanja (3448 ili 16,6%), smještaja te pripreme i usluživanja hrane (3270 ili 15,8 %), zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (3144 ili 15,2%), prerađivačka industrija (2867 ili 13,8%) te građevinarstvo (1960 ili 9,4%).