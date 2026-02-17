Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Dok Srbi i Bošnjaci plaćaju lobiste, Plenković to za BiH i Hrvate radi pro bono

17.02.2026. u 06:52

U toj ponižavajućoj borbi za naklonost Washingtona poželjni su svi, od američkih senatora i kongresnika do Trumpovih odvjetnika, partnera za golf i prijatelja iz šoubiznisa. Čak i Melanijine rodbine

Ako netko bude analizirao ponašanje političara u BiH na vanjskopolitičkom planu u drugom predsjedničkom mandatu Donalda Trumpa, doći će do jednostavnog zaključka. Njihovo angažiranje svodi se na međusobno tužakanje svakome za koga postoji imalo šanse da ima pristup predsjedniku Trumpu.

U toj ponižavajućoj borbi za naklonost Washingtona poželjni su svi, od američkih senatora i kongresnika do Trumpovih odvjetnika, partnera za golf i prijatelja iz šoubiznisa. Čak i Melanijine rodbine. Troše se milijuni dolara na lobističke kuće, a čini se kako je u tom bizarnom nadmetanju Sarajeva i Banje Luke za sada uspješnije političko vodstvo Republike Srpske. Ukinute su im američke sankcije, "probili" su se čak i do Bijele kuće (do Trumpove glasnogovornice), a u Banju Luku svako malo stigne neki Amerikanac koji se na ovaj ili onaj način može povezati s aktualnim američkim predsjednikom. Svima njima Dodik i njegovi suradnici serviraju priču o sukobu civilizacija u BiH, neodrživosti ove zemlje i ugnjetavanju kršćana (Srba) od muslimana.

Ključne riječi
Željka Cvijanović Denis Bećirević Željko Komšić Donald Trump BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!