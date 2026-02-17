Dok Srbi i Bošnjaci plaćaju lobiste, Plenković to za BiH i Hrvate radi pro bono

Ako netko bude analizirao ponašanje političara u BiH na vanjskopolitičkom planu u drugom predsjedničkom mandatu Donalda Trumpa, doći će do jednostavnog zaključka. Njihovo angažiranje svodi se na međusobno tužakanje svakome za koga postoji imalo šanse da ima pristup predsjedniku Trumpu.
U toj ponižavajućoj borbi za naklonost Washingtona poželjni su svi, od američkih senatora i kongresnika do Trumpovih odvjetnika, partnera za golf i prijatelja iz šoubiznisa. Čak i Melanijine rodbine. Troše se milijuni dolara na lobističke kuće, a čini se kako je u tom bizarnom nadmetanju Sarajeva i Banje Luke za sada uspješnije političko vodstvo Republike Srpske. Ukinute su im američke sankcije, "probili" su se čak i do Bijele kuće (do Trumpove glasnogovornice), a u Banju Luku svako malo stigne neki Amerikanac koji se na ovaj ili onaj način može povezati s aktualnim američkim predsjednikom. Svima njima Dodik i njegovi suradnici serviraju priču o sukobu civilizacija u BiH, neodrživosti ove zemlje i ugnjetavanju kršćana (Srba) od muslimana.
