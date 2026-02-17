Danas nam dolazi pomrčina Sunca: Donijet će nam revoluciju i jednom znaku život promijeniti iz korijena
Utorak, 17. veljače 2026. godine, nije tek običan dan u kalendaru. Nebo donosi rijedak i moćan kozmički događaj, pomrčinu Sunca u znaku Vodenjaka, koja najavljuje razdoblje korjenitih promjena, novih početaka i oslobođenja od starih obrazaca. Ova snažna energija, dodatno obojena početkom Kineske nove godine i slavljem poklada, gura sve znakove Zodijaka prema hrabrim odlukama i strateškom planiranju budućnosti.
Ovan: Pomrčina u vašoj jedanaestoj kući stavlja u fokus prijateljstva, društvene veze i dugoročne nade. Dan je idealan za strateško umrežavanje koje može ojačati vašu vidljivost i otvoriti vrata budućim prilikama. Dobici u karijeri dolaze kroz suradnju s drugima, dok stabilno financijsko planiranje osigurava dugoročnu sigurnost. Na emocionalnom planu, ključno je uravnotežiti ambiciju sa strpljenjem kako biste izbjegli sagorijevanje. U ljubavi, zajednički ciljevi jačaju povjerenje i produbljuju vezu. Savjet je da djelujete odlučno, ali da izbjegavate impulzivne financijske ili emocionalne poteze.
Bik: Za vas je naglasak na profesionalnoj pouzdanosti i karijeri, jer pomrčina aktivira vašu desetu kuću statusa i javnog života. Ovo je prilika da preispitate svoj smjer i postavite nove, ambicioznije ciljeve. Stabilan napredak i priznanje od kolega i nadređenih su na vidiku. Financijski, strukturirano budžetiranje donosi plodove, dok ljubavni odnosi cvjetaju kroz otvoren i miran dijalog. Važno je dati prioritet odmoru kako biste održali razinu energije. Izbjegavajte krutost i ostanite otvoreni za suradnju jer vam ona donosi održiv uspjeh.
Blizanci: Ovo je iznimno poticajan dan za intelektualni i duhovni rast. Pomrčina u devetoj kući potiče vašu znatiželju i optimizam, čineći ovo savršenim trenutkom za učenje, planiranje putovanja ili istraživanje novih poslovnih ideja. Financijski, ključno je ostati discipliniran i izbjegavati rasipanje energije na previše strana. Ljubav se produbljuje kroz zajednička iskustva i iskrene razgovore. Na poslu, primjena novih znanja donosi veću učinkovitost. Balansirajte istraživanje s fokusom kako biste ambiciju pretvorili u konkretna postignuća.
Rak: Emocionalna dubina spaja se s praktičnom sviješću. Utjecaj pomrčine na vašu osmu kuću pojačava financijsku intuiciju i sposobnost donošenja mudrih odluka o zajedničkim resursima ili ulaganjima. Izbjegavajte prekomjerno analiziranje prošlih situacija i usredotočite se na sadašnjost. U profesionalnom smislu, strateško razmišljanje podržava napredak, a emocionalna ravnoteža održava odnose skladnima. Zdravlju će koristiti meditacija ili svjesnost. Prioritet dajte emocionalnoj stabilnosti i opreznim financijskim potezima za stabilan rast.
Lav: U središtu pozornosti su suradnja i emocionalna diplomacija. Pomrčina u vašoj sedmoj kući stavlja naglasak na međuljudske odnose, kako osobne tako i profesionalne. Partnerstva i suradnja donose obostrane nagrade, no važno je izbjegavati sukobe ega. Zdravlje se poboljšava kroz opuštanje, dok dosljedan trud osigurava napredak u karijeri. U ljubavi, aktivno slušanje jača veze i gradi povjerenje. Financijska razboritost ostaje ključna, čineći ovo idealnim danom za balansiranje ambicije s empatijom u svakoj odluci.
Djevica: Organizacija i samodisciplina danas su vaši najveći saveznici. Pomrčina u vašoj šestoj kući izoštrava fokus, potičući učinkovito upravljanje zadacima i uspjeh na radnom mjestu. Ovo je idealan dan za poboljšanje zdravstvenih navika i dnevnih rutina. Izbjegavajte sklonost perfekcionizmu koja bi mogla izazvati stres. Financijski, sustavno budžetiranje osigurava stabilnost, dok odnosi napreduju uz strpljenje i praktične izraze naklonosti. Uravnotežen napor dovodi do vidljivog napretka u svim područjima života.
Vaga: Kreativnost i emocionalna ravnoteža su naglašeni. Pomrčina u vašoj petoj kući potiče inovativnost, radost i samoizražavanje. Energija je povoljna za osobne projekte, hobije i romantiku. U ljubavnim odnosima otvaraju se prilike za istinsko povezivanje. U karijeri, jasna komunikacija i timska suradnja donose izvrsne rezultate. Financijski, pripazite na ekstravagantno trošenje. Zdravlje ostaje stabilno uz svjestan odmor. Uskladite kreativnost s praktičnim fokusom za održiv napredak.
Škorpion: Fokus na unutarnjem miru i sigurnosti doma donosi ispunjenje. Pomrčina u vašoj četvrtoj kući potiče emocionalnu otpornost i jačanje obiteljskih veza. Transformacija počinje unutar vaša četiri zida. Profesionalna dosljednost i disciplinirano razmišljanje jačaju vaš put u karijeri. Financijski, odluke o nekretninama ili dugoročnim ulaganjima su povoljne. Izbjegavajte emocionalne prekomjerne reakcije; zdravlju pogoduju odmor i refleksija. Emocionalno uzemljenje vaš je ključ samouvjerenog napretka.
Strijelac: Pred vama je produktivan dan za komunikaciju i kreativne strategije. Pomrčina u trećoj kući pojačava jasnoću u razgovorima, pisanju i učenju. Nove ideje dobivaju na zamahu u poslovnom okruženju, a odnosi cvjetaju kroz transparentnost. Financijski, preispitajte budžete i oduprite se ishitrenim kupnjama. Zdravlje se poboljšava uravnoteženim rutinama. Iskoristite svoj optimizam i usmjerite ga u ostvarive, realne ciljeve. Vaše riječi danas imaju posebnu težinu.
Jarac: Financijsko upravljanje i emocionalna postojanost definiraju vaš napredak. Pomrčina u vašoj drugoj kući naglašava važnost budžetiranja, stabilnosti i sigurnog planiranja. Vrijeme je da preispitate svoje vrijednosti i način na koji upravljate resursima. Profesionalno, timski rad dovodi do konstruktivnih rezultata, dok zdravlje ostaje stabilno uz redovitu tjelovježbu. Ljubav zahtijeva strpljenje i otvoreno iskazivanje osjećaja. Usredotočite se na dugoročne strategije umjesto na kratkoročno zadovoljstvo.
Vodenjak: Ovo je vaš osobni kozmički reset. Pomrčina Sunca događa se upravo u vašem znaku, donoseći vam priliku za potpunu osobnu revoluciju i novi početak. Život vam se uistinu može promijeniti iz korijena ako iskoristite ovu energiju. Mjesec u vašoj prvoj kući podržava vodstvo, samopouzdanje i samorazvoj. U karijeri, dosljedna disciplina jača vaš utjecaj; u ljubavi, emocionalna transparentnost gradi povjerenje. Zdravlje zahtijeva ravnotežu, stoga izbjegavajte prekomjerno naprezanje. Prigrlite osobnu jasnoću i ostanite usklađeni sa svojim dugoročnim ambicijama.
Ribe: Dan donosi introspektivan ton jer pomrčina aktivira vašu dvanaestu kuću duhovnosti i podsvijesti. Tiha kontemplacija pročišćava ciljeve i hrani mentalni mir. Ovo je vrijeme za otpuštanje prošlosti i pripremu za novi ciklus koji uskoro počinje. U ljubavi, empatija produbljuje emocionalne veze. Profesionalno, rad "iza kulisa" donijet će priznanje kasnije. Financijama upravljajte oprezno, izbjegavajući špekulativne pothvate. Odmor i meditacija obnavljaju energiju. Strpljenje i vizija vaši su ključevi rasta.