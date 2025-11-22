Počeli radovi kod Vjesnika: Uvodi se novo prometno rješenje, evo što se mijenja

Danas su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, javlja HRT. Grad Zagreb, naime, uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20.000 vozila, što je dvije trećine prometa prije požara. Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu, najavio je jučer pročelnik za promet Andro Pavuna dodajući kako se, ako statičari u nedjelju kažu da je Vjesnik siguran, radovi neće nastaviti.

Očevid u Vjesnikovu neoboderu još nije započeo jer se i dalje čeka konačna procjena statičara o stabilnosti konstrukcije. Prema najavama, stručnjaci bi najkasnije u ponedjeljak trebali imati cjelovitu sliku o sigurnosti objekta. Statičari ovih dana prate ponašanje zgrade tijekom hlađenja nakon izloženosti visokim temperaturama te ispituju kako je požar utjecao na armiranobetonsku konstrukciju. U tu su svrhu postavljeni dodatni mjerni uređaji za praćenje vibracija i kvalitete betona, a stanje se nadzire i dronovima.

Cilj je dobiti sve relevantne podatke na temelju kojih će se odlučiti o daljnjoj sudbini zgrade. Tek nakon što statičari procijene da je ulazak siguran, policija će moći pristupiti unutrašnjosti i započeti službeni očevid.