Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAGREBAČKI PROČELNIK ZA PROMET

UŽIVO Pavuna o novim prometnim mjerama zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj

Zagreb: Andro Pavuna na konferenciji predstavio nove projekte pametnog upravljanja prometom
Zeljko Hladika
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 16:02

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna daje izjavu za medije na temu nove privremene regulacije prometa, kao odgovor na zatvoreni podvožnjak na Slavonskoj aveniji.

– Vjesnikov neboder je jako blizu podvožnjaka i doista je jasno da on ne može biti otvoren dok je zgrada u ovakovom stanju. Odmah smo počeli pripremati rješenje koje bi se rasteretilo Slavonsku. Krećemo s radovima koji će trajati tjedan do deset dana. Slavonska je ulica koja ima od 90 do 100.000 vozila u svakom smjeru. To je više nego na Lučkom kada su najveće gužve – objašnjava Pavuna. 

– Dvije trake će biti prema zapadu kao što je i sada, a osigurat ćemo i dvije prema istoku. Protočnost istok-zapad koja je sada na 30 sekundi, dić će se na 80 – napomenuo je pročelnik.

– Na Selskoj je zatvoren promet prema Savskoj, a policija će prepuštati isključivo autobus 107 i ZET će pojačati tu liniju. Detalje o voznom redu ćemo objaviti naknadno – rekao je dodajući kako moli vozače automobila da se ne voze žutim trakovima.

Ključne riječi
privremena regulacija prometa Zagreb Slavonska avenija promet Vjesnik Andro Pavuna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja