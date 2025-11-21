UŽIVO Pavuna o novim prometnim mjerama zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna daje izjavu za medije na temu nove privremene regulacije prometa, kao odgovor na zatvoreni podvožnjak na Slavonskoj aveniji.

– Vjesnikov neboder je jako blizu podvožnjaka i doista je jasno da on ne može biti otvoren dok je zgrada u ovakovom stanju. Odmah smo počeli pripremati rješenje koje bi se rasteretilo Slavonsku. Krećemo s radovima koji će trajati tjedan do deset dana. Slavonska je ulica koja ima od 90 do 100.000 vozila u svakom smjeru. To je više nego na Lučkom kada su najveće gužve – objašnjava Pavuna.

– Dvije trake će biti prema zapadu kao što je i sada, a osigurat ćemo i dvije prema istoku. Protočnost istok-zapad koja je sada na 30 sekundi, dić će se na 80 – napomenuo je pročelnik.

– Na Selskoj je zatvoren promet prema Savskoj, a policija će prepuštati isključivo autobus 107 i ZET će pojačati tu liniju. Detalje o voznom redu ćemo objaviti naknadno – rekao je dodajući kako moli vozače automobila da se ne voze žutim trakovima.