IDU U ISTRAŽNI ZATVOR

Maloljetnici u neboderu bili satima, pušili i gasili čikove gdje su stigli, zaštitari igrali stolni tenis, a sve se dogodilo zbog izazova na TikToku?

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 21:15

Dolazak u neboder bio je motiviran TikTok izazovom koji se svodi na to da mladi ulaze ili provaljuju u napuštene zgrade

Kako je zaista izbio požar u zgradi Vjesnika, pitanje je na koje će se po svemu sudeći teško tako skoro dobiti odgovor. Jer službene i neslužbene informacije u toj priči se podosta razlikuju. Zagrebačka policija priopćila je kako su dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka nakon preskakanja ograde i ulaska u zgradu zapalila nekakvi papir. Međutim kako se neslužbeno doznaje, maloljetnici koji su bili u neboderu u vrijeme požara, te koji su tijekom popodneva na sudu ispitani kao svjedoci, navodno su kazali da su tijekom boravka u neboderu pili, pušili i gasili čikove gdje su stigli. Nadalje, sumnja se i da su dvojica 18-godišnjaka u neboder stigla malo prije 22 sata, dok su maloljetnici navodno u njemu boravili od poslijepodneva. Dolazak u neboder bio je motiviran TikTok izazovom koji se svodi na to da mladi ulaze ili provaljuju u napuštene zgrade, čiji sadržaj snimaju i snimke objavljuju na internetu. Iako se službeno tvrdi da neboder ima zaštitare, po nekim informacijama zaštitari su kratili vrijeme, igrajući stolni tenis.

Što je točno, a što netočno u kolopletu priča koje se pletu oko požara jednog od simbola Grada Zagreba pokušat će se raspetljat tijekom predstojeće istrage, a međuvremenu je tužiteljstvo za dvojicu 18-godišnjaka zatražilo određivanje istražnog zatvora. Njihove obrane smatraju da osnova za istražni zatvor nema, te da ako se sud zaključi drugačije da bi im onda trebao odrediti istražni zatvor u domu. Nadalje, policijski očevid u zgradi Vjesnika još nije obavljen niti će policija moći ući u zgradu dok statičari ne kažu da je sigurna. Dvojici 18-godišnjaka određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
1/28

požar Vjesnika Vjesnik požar

AU
autotunepickice
21:34 21.11.2025.

TikTok izazovi čine generaciju Z totalnim oštećenim degenericima

DE
Dex
22:07 21.11.2025.

takvi za vojni rok imaju priziv savjesti jer su mamine tekice

Avatar rubinet
rubinet
21:31 21.11.2025.

Maloljetnici su pušili i gasili opuške...

