Plenković se sastao sa šefom VSOA-e zbog špijunaže vojnog pilota i partnerice

Premijer Andrej Plenković sastao se danas s ravnateljem Vojno sigurnosno-obavještajne agencije Ivanom Turkaljem. "Primio sam ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije generala bojnika Ivana Turkalja u vezi s istragom koja se vodi protiv časnika Oružanih snaga Hrvatske vojske i druge osobe zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže. VSOA, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i druge nadležne institucije provode sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitile državne interese i nacionalnu sigurnost", napisao je Plenković na X-u.

Podsjetimo, istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ​(HRZ) iz Splita i njegovoj partnerici, sociologinj​i iz Kosovske Mitrovice​ koji su osumnjičeni zbog špijunaže, doznaje se u četvrtak ujutro na sudu. Za kazneno djelo špijunaže određen im je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke ili pak zbog opasnosti da na slobodi unište, sakriju ili krivotvore dokaze, odnosno tragove važne za dokazni postupak. Osumnjičenoj ženi, uz to, istražni zatvor određen je i zbog opasnosti od bijega s obzirom na to da je strana državljanka. Prema Kaznenom zakonu, predviđena kazna za to kazneno djelo je od šest mjeseci do pet godina zatvora. ​Njih dvoje su ispitani na splitskom Županijskom državnom odvjetništvu. ​Postupak protiv njih ​vodi civilna i vojna policija, ​te Europol​, a sumnja se da je vojni pilot ​J. I. odavao tajne partnerici​ A. M. nakon čega ih je ona slala Srpskoj listi. Nakon ​što su krajem srpnja uhićeni na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru, pilot je bio pušten na slobodu, dok je ​njegova partnerica dobila rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

​Istražitelji​ su, po pisanju medija, u međuvremenu provjer​om njihov​ih mobiln​ih uređaj​a i komunikacij​e pronašli​ kompromitirajuće poruke​ nakon čega su ih osumnjič​ili za međunarodnu špijunažu.​ Mediji su otkrili da privedena žena navodno radi za njemačku organizaciju​ i da je kazneno prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je tijekom posljednje tri godine davao splitski ​vojni pilot​ koji je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a. ​Sumnja se da su njih dvoje preko WhatsAppa izmjenjivali poruke u kojima joj je on prenosio povjerljive podatke o kretanju i planovima snaga KFOR-a vezanim uz situaciju na sjeveru Kosova, a ona ih je potom dalje prenosila čelnim ljudima stranke Srpska lista te čak i jednom novinaru poznate međunarodne novinske agencije.​ Radilo se o kretanju Srba na sjeveru Kosova od kraja 2022. godine, o kretanju postrojbi KFOR- a, ali i o brojnim drugim pojedinostima. Srpska lista politička je stranka srpske zajednice u Republici Kosovo te je usko povezana s Vladom Republike Srbije, koju predvode Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.