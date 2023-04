Plenković se obrušio na Milanovića: Pokazao se kao ekstremna štetočina za nacionalne interese. Nastavlja sa šmrkavim tikovima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas prisustvuje proslavi Dana Požeško-slavonske županije. Položio je vijence kod spomen-obilježja hrvatskim braniteljima na Trgu 123. brigade u Požegi, a nakon polaganja vijenaca premijer Plenković sastao se sa županicom Antonijom Jozić i gradonačelnicima gradova Požeško-slavonske županije te je sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Gradskom kazalištu.

Premijer je potom dao izjavu za novinare. Kazao je da čestita svima na Danu županije. Zahvalio im je na svim dostignućima i doprinosima. "Ovdje smo u vremenima krize uspjeli pomoći radnicima i gospodarstvenicima da ostanu na nogama", kazao je.

Premijera su pitali kako komentira to da predsjednik DP-a Ivan Penava najavljuje prosvjed "Za spas Slavonije".

"Ne znam za prosvjed. Riječ je o minornoj političkoj stranci koja se osipa", kazao je.

Komentirao je Plenković i slučaj krčkog suca koji je odgodio ročište kada je vidio isplatnu listu. "Sjajan razlog za neodržavanje ročišta", kazao je. "Ja sam maloprije zamolio svoje kolege, zatražio podatke od nadležnoga suda da vidim o čemu se radi. Mislim da je to smijurija, da je to neprimjereno. Mi smo u vrijeme ministra Bošnjakovića povećali plaće u pravosuđu", kazao je. "To nije pritisak na pravosuđe već je to racionalni stav, ako je sve to istina i nije patka", dodao je.

Premijer je jučer na Vladi pozvao predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da se osvrne na retoriku onih koji obezvrjeđuju sudbenu vlast, misleći pritom i na predsjednika Milanovića, na što mu je Milanović odgovorio.

"Mislio sam da će govoriti o SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika Varaždina. Drugo, mislio sam da će govoriti o slučaju Sortirnica. Što se tiče njega, ne slušam što govori. On kaže da ima pravo govoriti što hoće jer ima imunitet. Ali ne može raditi pritisak na pravosuđe. A to da on proziva DORH da nije učinio ništa po pitanju ministra, to je pritisak na DORH. Loše je to što radi, za razliku od njega – mi to ne radimo. Ako je riječ o nekome iz njegova jata, onda to prešutimo i pravimo se nevješti, a ako je netko vezan za HDZ, onda će huškati DORH", kazao je. "Vrijeđa, napada državnu odvjetnicu. Mi smo se na bujicu tih nebuloznih izjava – s kojima on suočava, nažalost, hrvatsku javnost već više od tri godine – gotovo navikli", kazao je.

Osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je kazao da Plenković mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u nakon špekulacija stranih medija da je upravo on kandidat za čelnika NATO-a.

"To govori čovjek koji živi u nekoj teškoj zavisti. Mi nismo prijatelji i ne poznaje me. Svoje frustracije projicira pa onda to što njega muči, govori o meni. Nastavlja sa šmrkavim tikovima. Vrlo je važno da to primijetimo", kazao je. "Čovjek koji se pokazao u smislu međunarodne politike, vanjske politike kao ekstremna štetočina za nacionalne interese Hrvatske usuđuje se govoriti da bih ja trebao zbog nekih špekulacija ljudi koje ne znam njih demantirati", kazao je. "To govori čovjek koji je mjesecima najvulgarnije vrijeđao Christiana Schmidta", dodao je Plenković. "Pravo je pitanje kako se njega nisu sjetili, već su mene spomenuli. On ide na NATO summite, bio je diplomat u hrvatskoj misiji pri NATO-u, ali nisu ga se sjetili", kazao je.

