Milanović: Policija treba ući u trag paliteljima automobila, a Plenković se mora izjasniti o NATO-u

U Koprivničko-križevačkoj županiji danas se obilježava Dan Županije i 30. obljetnica njenog osnutka. Ovom prilikom, predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Koprivnicu, a nakon svečanosti odgovarao je na pitanja medija.

- Najviše me zanima sigurnost građana, a onda imovine. Ako se pale auti, policija bi trebala tome ući u trag. Ne radi to nikakav centar moći u Singapuru ili na Mjesecu. To su opasne bitange koje treba privesti pravdi - komentirao je predsjednik nedavne slučajeve paljenja automobila.

Komentirao je i prozivke premijera i ministra pravosuđa da on vrši pritisak na pravosuđe, s čime se nije složio. - Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim. Radim to jer to jedino mogu. To je moja dužnost. Zato imam imunitet, da svakome u brk mogu reći ono što ga ide i što mislim da ga ide - rekao je Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na odnos s Rusima koji, kaže, nije niti imao. - Moja prethodnica je 2018. godine nakon što sam dao državljanstvo Kasparovu ona je dala dres reprezentacije Putinu. - Ja nisam lijepu riječ rekao o Putinu i suradnicima. Gledao sam i učio. Nikad neće ljudi koji su trenutno na vlasti moći naučiti stvari koliko sam ja već zaboravio. - kazao je. Istaknuo je i činjenicu da je Plenković 17. siječnja 2022., nekoliko tjedana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, poslao ministra u Moskvu da u ime predsjednika pozove Putina u Hrvatsku što, kaže Milanović, on nikada ne bi učinio.

- Plenković mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u. On stalno traži novi posao i to ga ograničava u poslu koji ima jer se ne smije nikome zamjeriti - rekao je o glasinama da bi premijer mogao biti kandidat za čelnika NATO saveza nakon što Stoltenberg napusti tu dužnost. - Tko god dođe imat će činovnički posao, a Plenkovića takve stvari zanimaju. Trebao bi se izjasniti o tome. Da ili ne, jesi li zainteresiran, nema prtljanja - kaže predsjednik, dodajući kako on neće biti kandidat na parlamentarnim izborima.

Što se tiče ministra Filipovića koji tvrdi da se na njega vrše pritisci, i stava koji je o toj temi na jučerašnjem aktualnom satu zauzeo premijer, Milanović je rekao da se on ne bi tako ponašao da je to izjavio neki od njegovih ministara. - To je samo ministar, trošim ih kao toalet papir, to je Plenkovićeva poruka - ocijenio je predsjednik.