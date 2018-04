Todorić: Kolika je to želja da se mene uhvati, pa ja sam izgradio Hrvatsku!

Ivica Todorić nakon ročišta u Londonu obratio se novinarima. Održao je poduži monolog u kojem se vidjelo kako je jedva čekao priliku da javnosti iznese sve što mu je na duši.

- Ovaj sud i proces traju još dalje, dugo će trajati... Još nije red da sada to komentiram. Ovdje sam bio pred nekoliko mjeseci i svoj cilj sam ostvario. Dobio sam vrijeme da štitim svoja ljudska prava, i to i činim. A optužbe kojima me terete su katastrofa! Hrvatska sramota! Dobio sam odluku županijskog suda o blokadi svoje imovine u kojoj se sve vidi. A onda kažu da sam ukrao - kazao je Todorić i dodao:

- Dugo sam šutio i nisam htio raditi štetu zaposlenicima, kolegama i investitorima Agrokora. No kad su me počeli progoniti oglasio sam se. Ovo što se događa je toliko neznanje i bezočno uništavanje imovine i kapitala, kršenje zakona, ustava i svega. Nevjerojatno da se to može događati u zemlji EU.

Dok je davao izjave Todoriću je brzo skakao s teme na temu, pri čemu su ga odvjetnici i supruga prekidali nekoliko puta. U jednom trenutku prekinuo je obraćanje pa se ponovno vratio pred novinare. A čini se kako su stresni mjeseci u Londonu ostavili dosta traga i na njegovu izgledu. Djelovao je iscrpljenije, starije, dosta je tjelesno propao...

Osvrnuo se i na ministricu Martinu Dalić.

- Ona sve najbolje zna. Stotine dokaza ima. Ali ona je žena koja se ne može kontorlirati. Otišla je u nekontorlirani prostor. To je nevjerojatno koliko Božinović mora čistiti za njom. Čistiti njene SMS poruke! Ma to se ne može sakriti, sve će to izaći jednom. Neće je moći zaštititi ni Plenković ni Božinović. Ona je prvooptužena u prijavi koju smo podnijeli za zločinačko udruživanje - naglasio je bivši gazda Agrokora te potom otkrio što misli o mogućem procesu protiv njega u Hrvatskoj.

- Sud ne bih komentirao, a ovo drugo što se događa sami vidite. Nevjerojatno je što se događa. Sramota. Ono što želim reći konačno... Ono što sam danas vidio, ponovno se javlja gospodin Plenković kao što se javlja svaki dan. Zadnji put kad sam ovdje bio jako se uzrujao i dao izjavu da je to engleski sud i kako je to moguće. Potom je slao ovdje ambasadora koji je tražio da se obnovi moj postupak jer je gospodin Plenković mislio da sud u Engleskoj ne radi svoj posao kako treba. Sad su uzeli najskupljeg odvjetnika. A ja nisam promijenio odvjetnika, samo sam smanjio tim. Kolika je to želja da se mene uhvati. Zbog čega? Što sam ja napravio? Sagradio sam Hrvatsku. Nisam uzeo ni kunu, oni znaju da nisam uzeo ni kunu. Svaki euro zna se gdje sam dao!

Premijer Andrej Plenković danas je obznanio kako je postignut dogovor oko nagodbe. To je izazvalo žestoku Todorićevu reakciju.

- Za njih je nagodba samo da se sačuva Knighthead i da se sačuva roll-up. Što će biti s dugovima, s vlasnicima, njih apsolutno ništa drugo ne zanima. I oni danas proglašavaju nagodbu. Spašena je Hrvatska! Ako prođe takva nagodba to će biti katastrofa za Hrvatsku, to je uništenje Agrokora. Urota je, to nema govora. Suština je da smo sad u jednoj fazi u kojoj će se donijeti odluke. Dalić i Plenković čine sve da čim prije potpišu i da nagodba prođu kako bi se spasila i nagodba i roll up. I, kakav Peruško! Da ga malo brže pitaš kako se zove, ne bi znao. On je drag čovjek...ali... Ma, kakav Peruško!

Todorić se prisjetio i kako je stvarao Agrokor pohvalivši se da je od nule narastao u najveću kompaniju.

- Borio sam se s Nestleom i Unileverom. Ništa mi nisu mogli. Nudili su mi 100 milijuna maraka za Ledo, šefu Nestla sam kazao da hoću 120 milijuna. Rekao sam mu 'poslije ćeš platiti 700'. Zadužio sam se i dao Agrokoru dokapitalizaciju i sam sam sa svojim novcem kupio dionice da bih napravio veliki europski retail. Knighthead je došao i uzeo u zalog cijeli Agrokor. I sada naša Vlada tome čovjeku daje da upravlja kompanijom, a u roll upu su napisali da novi holding kontrolira tko će biti šef. Njihove papire nitko ne smije vidjeti. Ako to Hrvatska dopusti to će biti - ajme Bože.

Svoj monolog bivši vlasnik našeg najvećeg koncerna zaključio je sljedećim riječima:

- Meni je tu došla prijava jer sam golubove hranio gdje se ne smije! A u Hrvatskoj su mi uzeli kompaniju, a da nisam niti jedan papir dobio...